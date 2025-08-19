John Hume, ancien plus grand éleveur de rhinocéros au monde, a été arrêté en Afrique du Sud. L'homme d'affaires de 84 ans, qui possédait 15% de la population mondiale de rhinocéros blancs, aurait participé à un système de permis frauduleux impliquant 964 cornes.

Un célèbre éleveur de rhinocéros arrêté pour trafic de cornes

1/2 John Hume, ancien grand éleveur de rhinocéros, a été arrêté en Afrique du Sud pour trafic de cornes (photo d'illustration). Photo: AFP

Plus grand éleveur de rhinocéros au monde jusqu'à la vente de sa ferme en 2023, John Hume a été arrêté mardi en Afrique du Sud pour trafic de cornes, a annoncé un porte-parole des Hawks, l'unité d'élite de la police sud-africaine.

Ce riche homme d'affaires de 84 ans possédait plus de 2000 rhinocéros blancs, soit environ 15% de la population mondiale de cette espèce braconnée pour ses cornes se vendant à prix d'or. «Il a été libéré sous caution et doit comparaître le 9 décembre», a déclaré un porte-parole des Hawks après une audience mardi au tribunal de Pretoria en compagnie de cinq autres suspects.

Sa propriété de 7800 hectares, à moins de 200 km au sud-ouest de Johannesburg, a été rachetée en 2023 par l'ONG African Parks qui a depuis transféré plusieurs groupes d'entre eux vers d'autres parcs. «Les suspects auraient demandé des permis pour vendre et acheter localement des cornes de rhinocéros qui étaient en réalité destinées au marché noir international, en Asie du Sud-Est», indique un communiqué de la police faisant remonter le début de l'enquête à 2017.

60'000 dollars le kilo

«Le système de permis frauduleux identifié concerne environ 964 cornes de rhinocéros», ajoute-t-il. Le prix au kilo de ces cornes, constituées de kératine, atteint sur le marché noir 60'000 dollars, leur exportation est interdite par Pretoria.

John Hume, qui disait avoir consacré 150 millions d'euros à la préservation des rhinocéros dans sa réserve au fil des ans, se faisait l'avocat de sa légalisation pour financer la protection des rhinocéros. Comme l'ivoire, les cornes de rhinocéros sont utilisées par la médecine traditionnelle pour leurs supposées propriétés aphrodisiaques, mais elles sont aussi une marque de prestige social.

Légaliser le commerce

Rencontré par l'AFP en 2023 au moment de la mise aux enchères de sa propriété, il disait avoir la «solution» à la conservation des rhinocéros avec la légalisation du commerce international de cornes. «Mais le reste du monde et les ONG ne sont pas d'accord et nous sommes en train de perdre la guerre (...) Malheureusement, sur le marché noir, la corne d'un rhinocéros mort vaut toujours plus qu'un rhinocéros vivant», regrettait-il.

En 2024, 420 rhinocéros ont été abattus par des braconniers en Afrique du Sud, selon le ministère de l'Environnement.