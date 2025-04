Un hélicoptère de tourisme s'est écrasé dans le fleuve Hudson à New York, jeudi, tuant six personnes dont trois enfants. Le maire Eric Adams a confirmé le décès de toutes les victimes, incluant le pilote et une famille espagnole avec trois enfants.

AFP, Valentin Köpfli, Cédric Hengy

Six personnes, dont trois enfants, ont été tuées jeudi 10 avril à New York dans le crash d'un hélicoptère de tourisme qui s'est abîmé dans le fleuve Hudson. Un nouvel accident mortel sur fond de trafic important dans les airs de la mégapole.

«Les six victimes ont été sorties de l'eau. Et malheureusement, elles sont toutes décédées», a annoncé le maire de la ville, Eric Adams, lors d'un point presse sur place. Dans une publication sur X, il a exprimé sa consternation, qualifiant l'accident de «déchirant et tragique».

Le président américain Donald Trump a également déploré la tragédire sur sa plateforme Truth Social. «Les images de l’accident sont horribles», a-t-il commenté. Il a par ailleurs fait savoir que de plus amples informations sur la cause et les circonstances de l'accident seraient disponibles prochainement.

Famille espagnole à bord

D'après le maire et la police, une famille de touristes espagnols et un pilote se trouvaient à bord de cet hélicoptère affrété par l'une des entreprises qui proposent des survols de New York avec vues spectaculaires sur ses gratte-ciel et la Statue de la Liberté. Des images des chaînes d'informations locales ont montré l'hélicoptère Bell 206 perdre des pièces et chuter brutalement dans le fleuve qui sépare New York du New Jersey voisin, au niveau de Manhattan.

D'après un témoin cité par NBC4, l'appareil a perdu son hélice avant de tomber. Les images ont montré des patins d'atterrissage de l'hélicoptère dépassant de l'eau à côté de la voie rapide West Side de Manhattan, alors que plusieurs bateaux de secours se sont regroupés autour de la zone d'impact et des dizaines de pompiers sont arrivés sur place.

De chaque côté de la rive, à Manhattan ou dans le New Jersey, les zones sont très urbanisées. «Nous avons reçu un appel à 15h17 (20h17 heure suisse) pour un hélicoptère dans l'eau», a fait savoir à l'AFP un porte-parole des pompiers de New York.

Le PDG de la compagnie touristique est dévasté»

La police, de son côté, a indiqué sur X qu'un «hélicoptère s'est abîmé dans le fleuve Hudson» et que le trafic serait rendu difficile dans la zone avec l'arrivée de véhicules de secours. Selon la cheffe de la police de New York, Jessica Tisch, l'hélicoptère a décollé à 14h59 heure locale (20h59 heure suisse) d'un héliport situé dans le sud de l'île de Manhattan. Il a volé plusieurs minutes avant sa chute. Une enquête a été lancée sur les causes du crash, a-t-elle précisé.

Michael Roth, PDG de New York Helicopter Tours, la compagnie à laquelle appartien l'engin accidenté, a déclaré au «New York Post» être «dévasté» par le tragique accident. «C’est un désastre, a-t-il dit. Je suis père et grand-père, et le fait que des enfants étaient là me bouleverse. Je suis absolument anéanti.»

«La seule chose qu'on sait grâce aux images vidéos de l'accident, c'est que les pales du rotor principal n'étaient plus sur l'hélicoptère», a ajouté le PDG. «Je n'ai jamais rien vécu de tel en 30 ans de carrière. Je ne peux que supposer qu'il y a eu un impact d'oiseau ou que les pales du rotor principal ont lâché. Mais je n'en ai aucune idée. Je n'en sais rien.»

Crash récurents

Le fleuve Hudson est un canal très fréquenté dans les eaux et dans les airs. New York compte plusieurs héliports en pleine ville, du côté du fleuve Hudson ou du détroit de l'East River qui entourent l'île de Manhattan. Chaque jour, des dizaines d'hélicoptères décollent et atterrissent pour des vols d'affaires ou de tourisme. Les tours de la ville au-dessus des eaux sont prisées des touristes.

Ces dernières années, plusieurs accidents d'hélicoptères ont été mortels. En 2009, la collision entre un avion et un hélicoptère de tourisme avait fait neuf morts. Un autre accident en 2018 avait fait cinq morts, quand un hélicoptère s'était abîmé dans l'East River. En 2009, un avion de la compagnie US Airways avait atterri dans l'eau sans encombre et les 155 personnes à bord avaient eu la vie sauve, un épisode surnommé le «Miracle de l'Hudson».