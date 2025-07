L'incendie en Crète est «en recul», mais l'inquiétude persiste

L'incendie en Crète a obligé l'évacuation de plus de 5000 personnes. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

L'incendie dans l'île de Crète en Grèce, qui a entraîné l'évacuation de 5000 personnes, était «en recul», a annoncé vendredi le porte-parole des pompiers vendredi à l'AFP. «Le feu est en recul en Crète», a indiqué Vassilios Vathrakoyannis. «Il reste des craintes de reprises mais il n'y a plus de grand front», a-t-il ajouté.

Quelque 230 pompiers, 48 véhicules et 6 hélicoptères restent mobilisés sur le terrain, près de la ville côtière de Iérapetra. Il existe des foyers dispersés et plusieurs zones chargées de fumée, d'où partent de petites et parfois plus importantes reprises de feu, ont signalé les services de pompiers à l'agence de presse ANA.

Moins de vent

Mais l'affaiblissement des vents dans cette région difficile d'accès ont permis l'amélioration de la situation. Le risque d'incendies reste par ailleurs très élevé vendredi dans plusieurs régions, dont celle d'Athènes, l'Attique, selon la Protection civile grecque.

En Crète, l'une des principales destinations touristiques de Grèce, l'incendie, qui s'est déclenché mercredi après-midi, a poussé les autorités à évacuer «3000 touristes et 2000 habitants dans la nuit de mercredi à jeudi», avait assuré le président de l'Union des hôteliers de la région, Yorgos Tzarakis, à l'AFP.