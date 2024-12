Cette famille américaine est plus riche qu'Elon Musk

La fortune de la famille la plus riche du monde a augmenté de 66% rien que l'année dernière. Ils possèdent davantage que la valeur de certaines grandes entreprises. Ou plus que le revenu total de certains pays.

1/5 De gauche à droite: Rob, Alice et Jim Walton lors d'une représentation commune dans l'Arkansas. Photo: Getty Images

Jean-Claude Raemy

La famille Walton possède une somme fantastique. Leur fortune cumulée a augmenté de 66% rien que l'année dernière, pour atteindre la somme de 432 milliards de dollars (actuellement environ 383 milliards de francs).

Elon Musk reste cependant la personne la plus riche de la planète. Mais les Walton sont tous très riches et constituent ensemble une puissance à part entière. Leur fortune provient de l'héritage de Bud et Sam Walton, les fondateurs de la chaîne de commerce de détail américaine Walmart. Les principaux membres de la famille sont aujourd'hui leurs enfants Rob, Jim et Alice – qui figurent tous, à titre individuel, dans le top 20 des citoyens américains les plus fortunés.

Rob Walton possède environ 113 milliards de dollars ainsi que l'équipe NFL des Denver Broncos. Jim possède 112 milliards et Alice Walton 104 milliards, ce qui fait d'elle actuellement la femme la plus riche du monde. Le reste de la fortune familiale revient à d'autres membres de la famille, comme Anne Walton-Kroenke, dont le mari est propriétaire du club de football londonien d'Arsenal et de l'équipe de basket-ball NBA des Denver Nuggets.

Dépenser des millions par jour et s'appauvrir à peine

Pour illustrer la somme que représentent 432 milliards: si les Walton dépensaient un million de dollars par jour, il leur faudrait 1183 ans pour se débarrasser de leur argent. Leur fortune est plus élevée que le produit intérieur brut nominal de 158 des 194 pays du monde.

Ils sont à nouveau la famille la plus riche du monde, après avoir perdu brièvement ce titre au profit de la famille régnante d'Abu Dhabi. Dans la liste des familles les plus riches publiée par «Bloomberg», les Walton éclipsent, outre la famille Al Nahyan d'Abu Dhabi (324 milliards de dollars), la famille régnante Al Thani du Qatar (173 milliards de dollars), la dynastie française de luxe de la famille Hermès (171 milliards de dollars) ou la famille d'industriels américains Koch (149 milliards de dollars). Viennent ensuite les souverains d'Arabie Saoudite, les familles de confiserie Mars et Ferrero, la famille d'industriels indiens Ambani ou les propriétaires de Chanel de la famille Wertheim, qui est d'ailleurs le Suisse le plus riche.

L'augmentation massive de la valeur de l'action Walmart au cours de l'année dernière est à l'origine de l'envolée de la fortune des Walton. Celle-ci repose sur la forte performance de Walmart dans le commerce électronique, sur le maintien de prix bas en période d'inflation ainsi que sur l'augmentation de l'avance sur le concurrent direct Target.

La famille Walton détient environ 45% des actions de Walmart. Grâce à l'augmentation du cours de 80%, leur fortune s'est accrue en l'espace d'un an d'environ 172 milliards de dollars.