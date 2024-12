39 grâces accordées et 1500 peines commuées Avant son départ, le président Joe Biden a le cœur sur la main

Le président américain Joe Biden a accordé 39 grâces et commué près de 1500 peines. Cette action, la plus importante en un jour, concerne des personnes ayant démontré leur réhabilitation et purgeant leur peine à domicile depuis au moins un an.