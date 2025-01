Une ONG britannique offre 20'000 livres sterling pour retrouver les parents de trois enfants abandonnés à Londres. La police lance un nouvel appel à témoins, un an après la découverte du plus jeune bébé. Les tests ADN révèlent que les trois enfants sont frères et sœurs.

Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Une ONG britannique a annoncé samedi offrir une récompense de 20'000 livres sterling (22'000 francs) pour aider à localiser les parents de trois enfants, deux soeurs et un frère, abandonnés séparément à leur naissance à Londres, un an après la découverte du plus jeune bébé.

Crimestoppers, qui aide les citoyens à fournir des informations anonymes à la police, propose cette récompense alors que la police londonienne lance un nouvel appel à témoins.

Le bébé Elsa, ainsi nommé par les autorités, a été découvert abandonné dans un sac de courses par des températures glaciales dans l'est de Londres il y a un an, le 18 janvier 2024.

Les tests ADN d'Elsa ont révélé qu'elle avait un frère, Harry, et une soeur, Roman, qui avaient été trouvés dans la même zone dans des circonstances similaires en 2017 et 2019. Malgré des enquêtes approfondies, incluant l'examen des images de vidéosurveillance et l'établissement du profil ADN de la mère, la police métropolitaine n'a pas encore localisé les parents.

«Nous sommes très inquiets pour le bien-être des parents, particulièrement celui de la mère», a déclaré l'inspecteur principal Jamie Humm, ajoutant que les spécialistes pensent que la mère, et possiblement le père, «ont résidé dans le quartier de Plaistow ou East Ham ces six dernières années». «Je suis convaincu que quelqu'un dans le secteur était au courant des grossesses de la mère et que, au sein de la communauté, il a pu y avoir des inquiétudes concernant le bien-être de cette mère», a ajouté Jamie Humm.

Elsa n'avait vraisemblablement pas plus d'une heure lorsqu'elle avait été découverte par un promeneur dans le quartier d'East Ham le 18 janvier 2024. Sa soeur Roman a été trouvée dans des circonstances similaires dans une aire de jeux à Newham fin janvier 2019, alors que des températures glaciales et la neige s'abattaient sur la capitale.

En septembre 2017, Harry avait quant à lui été découvert enveloppé dans une couverture blanche à Plaistow. Harry et Roman - leurs prénoms ont été modifiés - ont depuis été adoptés. Elsa a été «placée dans une structure appropriée», a indiqué la police dans sa dernière mise à jour.

«Les trois bébés concernés par cette enquête sont heureusement en bonne santé, et nous maintenons l'élan de cette investigation pour identifier les parents», a déclaré M. Humm.