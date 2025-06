Ce dimanche, les garde-côtes japonais ont observé quatre bateaux de leurs homologues chinois naviguant dans la zone «contiguë» (Image d'archives). Photo: KEYSTONE

AFP Agence France-Presse

Le Japon a observé des navires chinois à proximité d'îlots disputés entre les deux pays en mer de Chine orientale tous les jours pendant 216 jours consécutifs, un record, ont déclaré dimanche les garde-côtes japonais.

Ces îlots inhabités, appelés îles Senkaku au Japon et Diaoyu en Chine, sont administrées par le Japon, mais des navires des gardes-côtes chinois s'aventurent fréquemment à proximité, provoquant des tensions diplomatiques. Les relations entre les deux puissances asiatiques s'étaient nettement dégradées en 2012 lorsque Tokyo avait «nationalisé» certaines de ces îles.

Dimanche, les garde-côtes japonais ont observé quatre bateaux de leurs homologues chinois naviguant dans la zone «contiguë» à proximité des îles, soit une bande de 12 milles nautiques qui s'étend au-delà des eaux territoriales japonaises. Il s'agissait du 216e jour consécutif au cours duquel des bateaux chinois ont été repérés dans cette zone, dépassant le précédent record, un jour de moins l'an dernier, a déclaré un porte-parole des garde-côtes japonais à l'AFP.

Après des années de négociations, Tokyo et Pékin ont mis en place en 2023 une ligne directe de communication militaire pour prévenir des affrontements inopinés en mer de Chine orientale. Les tensions entre Pékin et d'autres pays revendiquant des parties de mer de Chine ont conduit le Japon à resserrer ses liens avec les Philippines et les Etats-Unis ces dernières années.

Vendredi, Tokyo, Washington et Manille ont terminé cinq jours d'exercices maritimes conjoints au large de la côte sud-ouest du Japon, deuxième coopération de ce type entre les trois pays.