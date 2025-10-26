200 soldats russes ont pénétré dans Pokrovsk

Violents combats, chars lourds, troupes infiltrées et menace d’encerclement: après des mois d’assauts russes contre les positions ukrainiennes autour de Pokrovsk, aux abords du Donbass, des soldats russes seraient parvenus à entrer dans la ville, selon les autorités de Kiev.

D’après l’état-major ukrainien, plusieurs petits groupes d’infanterie russes auraient réussi à contourner les lignes de défense pour s’infiltrer dans Pokrovsk. Environ 200 soldats s’y seraient retranchés et livreraient actuellement de rudes affrontements avec les forces ukrainiennes. Les deux camps utiliseraient également des drones de combat.

Toujours selon Kiev, les combats sont «extrêmement dynamiques et intenses». L’armée russe chercherait à percer les défenses ukrainiennes à l’aide de chars et de véhicules blindés.

L’état-major ukrainien a par ailleurs démenti les affirmations de Moscou faisant état d’un encerclement complet des troupes ukrainiennes à Pokrovsk. Au contraire, il affirme que plusieurs zones autour de la ville auraient été reprises.

La région de Pokrovsk reste le théâtre d’affrontements particulièrement violents. Il y a quelques mois, des attaques russes menées à moto y avaient déjà suscité l’attention.