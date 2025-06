Des bagagistes de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle ont été interpellés dans le cadre d'un trafic de cocaïne opéré pendant plusieurs mois entre la France et le Brésil. Au total, huit personnes ont été arrêtées, indique la gendarmerie.

Près de 500'000 euros en avoirs criminels et un peu plus de 100.000 euros en numéraire, ont été saisis. (Image d'illustration) Photo: AFP

Un trafic de cocaïne opéré pendant plusieurs mois entre la France et le Brésil et impliquant des bagagistes de l'aéroport parisien Roissy-Charles-de-Gaulle a été démantelé et huit personnes ont été interpellées, a annoncé samedi la gendarmerie.

Les interpellations ont eu lieu le 3 juin dans l'Oise, le Pas-de-Calais, la Seine-et-Marne, le Val-de-Marne, le Val-d'Oise et la Seine-Saint-Denis dans le cadre d'une opération qui a mobilisé 105 gendarmes et plusieurs services spécialisés, selon la source.

Fin 2024, deux cartons contenant 45 pains de cocaïne, soit un total de 50 kg, ont été découverts lors d'un contrôle de sûreté aéroportuaire par la Section de recherches des transports aériens (SRTA), précise la gendarmerie dans un communiqué confirmant une information du quotidien Le Parisien.

Après avoir identifié ce transport de drogue du Brésil jusqu'à l'aéroport Charles-de-Gaulle, une enquête a été confiée à la SRTA par le parquet de la Junalco (Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée) pour déterminer l'origine du trafic.

20 à 50 kg de cocaïne par mois

La mise en place de techniques spéciales d'enquête a permis de cerner l'ampleur du réseau, actif notamment en Seine-Saint-Denis et s'appuyant sur plusieurs employés et cadres d'une société aéroportuaire pour sortir 20 à 50 kg de cocaïne par mois, selon la gendarmerie.

Près de 500'000 euros en avoirs criminels et un peu plus de 100.000 euros en numéraire, ont été saisis lors de l'opération menée le 3 juin ainsi que cinq véhicules, une maison, des articles de luxe (vêtements, parfums, bijoux...) et une arme de poing.

Selon la gendarmerie, «ce dossier illustre la capacité des organisations criminelles à soudoyer des agents aéroportuaires, en ciblant notamment des cadres intermédiaires non connus de la justice».