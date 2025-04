Une série de tempêtes dévastatrices balaie le centre et le sud des États-Unis, causant au moins 17 décès. Le Tennessee est particulièrement affecté, avec 10 morts, alors que des alertes aux inondations restent en vigueur dans plusieurs États.

AFP Agence France-Presse

Au moins 17 personnes ont péri lors de violentes tempêtes et tornades qui balaient le centre et le sud des Etats-Unis depuis mercredi, selon les bilans cumulés des autorités locales dimanche. Des alertes aux inondations restent en vigueur, notamment dans le Kentucky (centre-est), le Tennessee, et l'Alabama (sud), ont indiqué les services américains de prévision météorologique samedi soir.

Le Tennessee a été le plus durement touché, avec 10 morts enregistrés dans l'ouest de l'Etat. Le Kentucky et le Missouri déplorent deux décès chacun, tandis que l'Arkansas, l'Indiana et le Mississippi en comptent un chacun, des bilans qui pourraient encore s'alourdir.

Autres Etats touchés

Plusieurs Etats allant de l'Arkansas (sud) à l'Ohio (nord) sont frappés depuis mercredi par un épisode de vents violents, parfois accompagnés de tornades et de pluies intenses. Les écoles ont fermé dans plusieurs Etats affectés par les tempêtes, y compris à Nashville, la capitale du Tennessee.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montraient des bâtiments endommagés, des arbres déracinés ou des voitures renversées dans plusieurs Etats. Quelque 110'000 clients étaient privés d'électricité dimanche dans cinq de ces Etats, selon le site spécialisé poweroutage.us.

1800 tornades en une année

L'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA) a enregistré près de 1800 tornades en 2024 sur l'ensemble du territoire, le plus lourd bilan depuis 2004. Elles ont provoqué la mort de 54 personnes.

Il n'existe pas de consensus scientifique concernant l'impact du réchauffement sur les tornades, phénomène météo local difficile à étudier. Les scientifiques manquent de manière générale encore de connaissances sur les phénomènes très localisés comme les tornades, les orages, les éclairs, la grêle ou les tempêtes de sable.