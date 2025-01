Une otage libérée de Gaza dit être «revenue à la vie»

Des amis tendent la main à l'otage israélo-britannique Emily Damari à son arrivée au centre médical Sheba, où les otages arrivent après la première phase de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

L'Israélo-britannique Emily Damari, qui a passé plus de 15 mois en captivité dans la bande de Gaza, a déclaré lundi être «revenue à la vie» après sa libération la veille, dans le cadre d'un accord de trêve avec Israël.

«Je suis revenu à la vie»

«Je remercie Dieu, ma famille, mes parents, mes amis les plus proches dans ce monde. Je suis revenue à la vie», a déclaré la jeune femme de 28 ans dans un message publié sur Instagram, largement relayé lundi par les médias israéliens. «Je suis la plus heureuse du monde du simple fait de vivre», a ajouté la jeune femme.

Emily Damari a été enlevée dans le kibboutz de Kfar Aza, près de la frontière d'Israël avec Gaza, théâtre d'un massacre le 7 octobre 2023 lors de l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël.

Deux doigts manquants

Après sa libération dimanche, aux côtés de deux autres jeunes femmes, la jeune femme a été photographiée avec deux doigts manquants. Gal Kubani, une amie d'Emily Damari, qui est allée lui rendre visite lundi à l'hôpital Sheba dans la banlieue de Tel-Aviv, a déclaré à l'AFP que la jeune femme était «revenue vraiment forte, souriante, héroïque et courageuse».

«Nous l'avons vue, nous l'avons soulevée dans les airs, tous ses amis. On l'a embrassée, on a pleuré, on étaient émus, on a crié», a déclaré Gal Kubani, 28 ans. «Vraiment, la voir debout sur ses pieds, c'était la chose la plus émouvante et la plus joyeuse au monde», a-t-elle ajouté, précisant que son amie était en «bonne santé».

33 otages contre 1900 détenus

Emily Damari a été libérée avec Doron Steinbrecher, 31 ans, et Romi Gonen, 24 ans, en échange d'environ 90 prisonniers palestiniens dans le premier échange de l'accord de cessez-le-feu, entré en vigueur dimanche.

Au total, 33 otages israéliens, dont 31 ont été capturés lors de l'attaque du Hamas contre Israël, doivent être libérés de Gaza au cours d'une trêve initiale de 42 jours, en échange d'environ 1.900 Palestiniens détenus par Israël.

Lors de l'attaque du 7 octobre, les commandos du Hamas et d'autres groupes armés palestiniens ont enlevé 251 personnes, dont 91 sont toujours à Gaza après les libérations de dimanche, parmi lesquelles 34 ont été déclarées mortes par l'armée israélienne.