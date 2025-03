Le Japon commémore jeudi le 30e anniversaire de l'attaque au gaz sarin dans le métro de Tokyo. Perpétrée par la secte Aum en 1995, cette tragédie avait fait 14 morts et plus de 5800 blessés. Une cérémonie est prévue à la station Kasumigaseki.

Le gourou de la secte Aum, Shoko Asahara, a été exécuté en 2018 avec 12 autres adeptes (archives). Photo: JIJI PRESS

ATS Agence télégraphique suisse

Le Japon commémore jeudi l'attaque au gaz sarin dans le métro de Tokyo, perpétrée il y a trente ans par la secte Aum. Elle avait fait 14 morts et plus de 5800 blessés. Une cérémonie doit avoir lieu avec des employés du métro et des membres des familles de victimes à la station Kasumigaseki, au coeur du quartier gouvernemental de la capitale, touché par l'attentat.

Le 20 mars 1995, vers 08h00 du matin, cinq disciples de la secte Aum ont quasi simultanément déposé des sacs en plastique remplis de ce gaz liquéfié, un virulent agent neurotoxique, dans des rames de métro de différentes lignes avant de les percer avec la pointe d'un parapluie et de s'enfuir. Les trains ont poursuivi leur route, emprisonnant les passagers à l'intérieur au contact des fumées mortelles.

L'attaque a d'abord fait 13 morts, tandis qu'une 14e victime est décédée en 2020 des suites de graves lésions cérébrales consécutives à cette attaque. Plus de 5800 autres personnes ont été blessées, dont beaucoup souffrent encore de problèmes de vue, de fatigue et de traumatismes psychologiques.

Gourou exécuté en 2018

A la tête de la secte, le gourou Shoko Asahara – de son vrai nom Chizuo Matsumoto – prêchait que la fin du monde était imminente et que les massacres étaient un moyen altruiste d'élever les âmes à un niveau supérieur. Avant cette opération meurtrière dans la capitale nippone, la secte avait réalisé un premier attentat à Matsumoto, dans le centre du Japon.

En juin 1994, plusieurs adeptes d'Aum avaient répandu du gaz sarin au pied d'un immeuble résidentiel de cette ville, faisant sept morts et 144 blessés. En décembre 1999, la secte Aum a reconnu pour la première fois officiellement sa responsabilité dans ces deux attentats. Elle a depuis lors présenté ses excuses.

La première peine capitale pour l'attentat de 1995 a été prononcée en septembre 1999. Depuis, treize adeptes de la secte, dont le gourou Shoko Asahara, ont été condamnés à la pendaison et exécutés en juillet 2018. Rebaptisée Aleph et Hikarinowa, la secte compte environ 1600 fidèles et a toujours pignon sur rue.