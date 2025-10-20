Le Guide Michelin Suisse 2025 consacre 145 tables étoilées

Dernière mise à jour: il y a 12 minutes

Le Guide Michelin Suisse 2025 fait passer les restaurants étoilés de 136 à 145! Les quatre restaurants triplement étoilés conservent leur distinction, tandis que trois nouveaux établissements obtiennent deux étoiles, dont celui de Gilles Varone à Savièse.

Gilles Varone de Savièse est l'un des trois chefs à avoir obtenu une deuxième étoile au Guide Michelin 2025. Photo: CYRIL ZINGARO

ATS Agence télégraphique suisse

Le Guide Michelin Suisse 2025 compte 145 établissements étoilés, contre 136 l'an dernier. Il n'enregistre aucun changement parmi les tables triplement étoilées, mais une hausse de restaurants à deux étoiles, catégorie où entre notamment Gilles Varone de Savièse (VS).

Lors d'une cérémonie lundi soir à l'Ecole hôtelière de Lausanne, les responsables du célèbre guide ont maintenu leurs trois étoiles aux quatre tables les plus prestigieuses du pays. A savoir: l'Hôtel de Ville de Crissier (VD) et son chef Franck Giovannini, Memories à Bad Ragaz (SG) de Sven Wassmer, le Cheval Blanc de Peter Knogl à Bâle et le Schloss Schauenstein d'Andreas Caminada à Fürstenau (GR).

Pour les deux étoiles, le guide en recense désormais 27, dont cinq en Suisse romande. Si aucune table de cette catégorie n'a été rétrogradée, trois restaurants ont été promus, celui de Gilles Varone à Savièse, mais aussi Ecco à Ascona (TI) et l'Igniv by Andreas Caminada à Andermatt (UR).