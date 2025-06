Le programme de l'Euro féminin 2025, ville par ville

Le championnat d'Europe de football féminin, qui se déroulera du 2 au 27 juillet, donnera lieu à un vaste programme dans les huit villes suisses où se dérouleront les matchs. Sur la photo, on peut voir Maddli, la mascotte de la compétition (archives). Photo: SALVATORE DI NOLFI

ATS Agence télégraphique suisse

Le Championnat d'Europe de football féminin se tiendra en Suisse du 2 au 27 juillet. Découvrez le programme des événements prévus dans ces villes.

Programme officiel de l'Euro 2025 du 2 au 27 juillet.

Bâle

Bâle accueillera cinq matches au total au parc Saint-Jacques, dont le match d'ouverture entre la Suisse et la Norvège ainsi que la finale. Avant chaque match, des marches de supporters partiront de la Münsterplatz ou de la Messeplatz pour se rendre au stade bâlois. Lors de la rencontre d'ouverture, la sculpture roulante «Klamauk» de l'artiste Jean Tinguely ouvrira la marche. Ce véhicule sera également présent lors du défilé précédant la finale, le 27 juillet.

La sculpture roulante «Klamauk» de Jean Tinguely. Photo: ARC

La fan zone de la Barfüsserplatz ouvrira ses portes le 1er juillet. Des projections publiques, des films sur le football, des visites guidées de la ville et des concerts sont au programme presque tous les jours pendant la compétition. L'ancienne participante de l'Eurovision, Anna Rossinelli, et le duo zurichois Steiner & Madlaina se produiront notamment. Le Musée historique, situé juste à côté de la fan zone, exposera en outre une sélection de coupes nationales et internationales.

La deuxième Fanzone, située sur la Messeplatz, diffusera également les matchs publiquement. Placée sous le signe du jeu et du sport, elle comporte un terrain de football mobile, un parcours de balles, un toboggan ainsi que des ballons d'eau praticables. Bâle attend un demi-million de visiteurs pendant l'Euro.

Anna Rossinelli se produira à la Barfüsserplatz.

Zurich

La «ZüriFanzone» sur l'Europaallee, à proximité de la gare centrale de Zurich, sera le point de rencontre des passionnés de football pendant l'Euro. Trois matchs de groupe, un quart de finale et une demi-finale auront lieu à Zurich. Mais, aucune marche de supporters n'est pour l'instant prévue. La pièce maîtresse est l'espace de projection public, pouvant accueillir jusqu'à 2'000 personnes. Mais il sera également possibles de réserver des espaces qui permettront en outre aux fans de suivre les matchs dans un cadre plus restreint.

La «ZüriFanzone» accueillera les supporters zurichois. Photo: keystone-sda.ch

Depuis quelques jours déjà, dix «Red Goals» signalent le championnat d'Europe à Zurich. Ces grands buts rouges sont constitués de structures en aluminium, recouverts de tissu rouge et éclairés de l'intérieur. Le projet artistique lumineux se base sur le concept de l'artiste dit de la lumière, homme de théâtre et scénographe hambourgeois Michael Batz.

Berne

Sous le slogan «Berner Ballzauber», la Fanzone sur la Place fédérale et le «Corner» sur la Waisenhausplatz voisine seront inaugurés à Berne le 1er juillet. Sur la Place fédérale, les artistes Soukey et Chlyklass, entre autres, se produiront ce jour-là. Berne accueillera trois matches de groupe et un quart de finale. Avant chaque match, les supporters des nations participantes marcheront ensemble vers le stade du Wankdorf.

Le 17 juillet, les championnes suisses des Young Boys se présenteront aux fans sur la Place fédérale. Photo: KEYSTONE

La Fanzone propose un vaste programme pendant 27 jours: des projections publiques sur grand écran, la plus grande roue géante de Suisse et de nombreux concerts. Le 17 juillet, les championnes suisses des YB se présenteront aux fans sur la Place fédérale. Sur la Waisenhausplatz, le film-spectacle immersif «Unstoppable» sur l'histoire et l'avenir possible du football féminin sera présenté. Mais pour ceux préférant être actifs, il y aura à disposition un terrain de football mobile. Un bar y diffusera également les matchs en direct.

Thoune

La fan zone bernoise de la Waisenhausplatz, à Thoune, ouvrira ses portes le 2 juillet et restera en activité pendant neuf jours. Des concerts en direct sont au programme, tout comme des spectacles de football freestyle et le «Walk of Women's Football». Les fans pourront être actifs eux-mêmes en jouant avec des fléchettes géantes ou sur une play-station.

Avant chacun des trois matchs de groupe, des marches de supporters auront lieu jusqu'au stade.

Genève

Genève accueille cinq matches, dont le match Suisse-Finlande et une demi-finale. La ville attend 100'000 visiteurs. Sur le quai Gustave-Ador, où tous les matches sont retransmis, se dresseront une fan zone et un village sportif. Avant les matches, les supporters se retrouveront à Lancy-Pont-Rouge, d'où ils se rendront au stade.

En l'absence de matches, des films en rapport avec le football seront projetés. Parmi les sports pratiqués dans le village, figurent le football freestyle, l'escalade et le parkour.

Lucerne

Environ 5'000 personnes devraient pouvoir faire la fête ensemble sur l'Europaplatz devant le centre de culture et de congrès de Lucerne. Un programme-cadre y sera organisé entre le 2 et le 12 juillet. La Swissporarena accueillera également trois matches de groupe. Les supporters se rendront au stade en marchant depuis la fan zone, précédés par la musicienne Solong, qui interprétera la chanson lucernoise «GoGoGo».

Le programme comprend également des activités physiques, des tables rondes et d'autres événements spéciaux, comme le «tournoi des partis» pour les femmes politiques du parlement cantonal et du parlement de la ville le 7 juillet ou le concert de Linda Elys le 11 juillet.

Saint-Gall

La ville de Saint-Gall accueillera une fan zone du 2 au 13 juillet dans la Marktgasse. Des concerts, des stands de nourriture ainsi qu'un terrain de streetsoccer seront notamment proposés. Des marches de supporters sont également prévues les trois jours de match. Elles mèneront chaque fois du quartier de la gare Winkeln au stade.

Madeleine Boll, la première joueuse de football suisse à obtenir une licence en 1964. Photo: KEYSTONE

Le programme d'accompagnement comprend entre autres des visites guidées spéciales de la ville, qui permettent de découvrir des lieux où «l'histoire de la ville et celle du sport se confondent». Le musée du textile présente du 2 au 27 juillet l'exposition «Femmes, football & textiles». Parmi les 20 pièces exposées figure le maillot de Madeleine Boll, qui fut la première joueuse de football suisse à obtenir une licence en 1964.

Valais

A Sion, trois matches se dérouleront au stade de Tourbillon. La marche des supporters partira de la gare et traversera le centre-ville pour rejoindre le stade. Le WOW (Women's Euro Way) proposera des concerts, des jeux pour enfants et bien d'autres choses encore. Les jours de match à Sion et lors des matches de l'équipe nationale suisse, diverses animations seront organisées dans le nouveau quartier Cour de Gare et sur la Place du Midi.