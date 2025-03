Parti initialement dans l'espace pour une mission de huit jours, Butch Wilmore est coincé avec sa collègue Suni Williams depuis plus de huit mois dans la station spatiale internationale (archives). Photo: KEYSTONE/AP NASA

Butch Wilmore, l'un des deux astronautes américains coincés depuis juin dans la station spatiale ISS, a déclaré mardi qu'il croyait Elon Musk qui a affirmé qu'il aurait pu le secourir il y a longtemps. Il n'a cependant aucune information sur ce qui aurait été proposé.

Parti initialement dans l'espace pour une mission de huit jours, Butch Wilmore est coincé avec sa collègue Suni Williams depuis plus de huit mois dans la station spatiale internationale (ISS) en raison de défaillances sur le vaisseau Starliner de Boeing qui les avait acheminés. «Ce qu'il dit est absolument factuel», a déclaré ce vétéran de l'espace à propos d'Elon Musk, qui a récemment assuré que son entreprise SpaceX aurait pu les ramener il y a plusieurs mois, mais avait essuyé un refus du gouvernement démocrate.

Un autre astronaute évoque un «mensonge»

Le nouveau président républicain Donald Trump et le multimilliardaire devenu son bras droit accusent le gouvernement de Joe Biden d'avoir «abandonné» les deux astronautes dans l'espace pour «des raisons politiques».

Tout en admettant n'avoir «aucune information» sur ce qu'Elon Musk aurait effectivement proposé, Butch Wilmore a assuré croire le richissime entrepreneur, également propriétaire de X et de Tesla. Il a jugé aussi que la «politique ne jou[ait] pas de rôle» dans la situation.

Les propos de Donald Trump et de son allié suggérant que l'ancien gouvernement aurait délibérément retardé leur retour relèvent du «mensonge», a dénoncé à la fin février l'astronaute danois Andreas Mogensen. Celui-ci s'était écharpé en ligne avec le multimilliardaire à ce sujet.

L'équipage devra encore attendre

Butch Wilmore et Suni Williams auraient dû revenir sur terre à la mi-juin 2024. Mais après plusieurs reports et de longues semaines de tests, la NASA avait décidé à l'été par mesure de précaution de faire revenir le Starliner de Boeing à vide et de confier à SpaceX la tâche de les ramener avec sa mission Crew-9.

Une équipe de deux astronautes – au lieu des quatre prévus initialement – a décollé en septembre en direction de l'ISS. Butch Wilmore et Suni Williams doivent repartir avec eux à bord du vaisseau Dragon de SpaceX les ayant transportés. Mais pour ce faire, ils attendent l'arrivée de la mission suivante, Crew-10, qui doit les relayer à bord de l'ISS. Le départ de ce nouvel équipage est désormais prévu pour la mi-mars.