Lorsque les éclairs et le tonnerre se font entendre à l'extérieur, la vie de nombreux animaux domestiques se transforme en un véritable calvaire.

Lea Ernst

Lorsque la pluie tombe sur l’asphalte brûlant, que l’air sent l’été et que le tonnerre se fait entendre, nous préférons rester assis au sec et observer le spectacle par la fenêtre. Ce n’est pas le cas de nos animaux domestiques: il n’est pas rare que les orages les fassent mourir de peur.

Nous avons demandé à des experts pourquoi les animaux ont peur de l’orage et ce que nous pouvons faire pour les aider.

Chevaux, chiens et chats ont particulièrement peur...

«Ce sont souvent les chevaux, les chiens et les chats qui ont peur du grondement du tonnerre», explique Lucia Oeschger de la Protection suisse des animaux (PSA). Chez les chiens, la peur est particulièrement prononcée. Mais, les experts ne savent pas encore pourquoi il en est ainsi.

Leurs oreilles — très sensibles — pourraient toutefois y être pour quelque chose. En effet, alors que les humains peuvent percevoir des fréquences comprises entre 20 et 20'000 hertz, les chiens sont beaucoup plus sensibles: ils réagissent à une plage comprise entre 15 et 50'000 hertz. «Les orages, et plus encore les feux d'artifice du 1ᵉʳ août, peuvent ainsi devenir un véritable clavaire pour les chiens», explique Lucia Oeschger.

...surtout les border collies et les chiens de berger

En principe, tous les chiens peuvent être touchés par la peur des orages. Mais, cette peur est particulièrement fréquente chez les races et les bâtards plutôt sensibles et réactifs, explique la psychologue canine Katrin Andres: par exemple chez les border collies ou les chiens de berger. «Avec l’âge, la peur a tendance à augmenter», ajoute-t-elle.

Si un chien a peur, cela se manifeste physiquement. «Par exemple avec un visage très tendu, un halètement rapide, des secousses du corps ou en se léchant le museau.» Si la panique augmente, des symptômes tels que des tremblements, des vomissements et même des états proches de l’évanouissement peuvent suivre.

Risque de décharge électrique

La pression atmosphérique pourrait également jouer un rôle bien plus important que les experts ne le pensaient jusqu’à présent: comme l’a déclaré le vétérinaire Terry Curtis au magazine scientifique «National Geographic», il est possible que le pelage des animaux domestiques se charge d’électricité statique en raison de la modification de la pression atmosphérique. Il suffit ensuite d'un simple contact accidentel avec un objet métallique pour que cette électricité se décharge brusquement sur l'animal.

1 Fermez les fenêtres

Afin de minimiser le bruit de fond, les fenêtres et les portes devraient être fermées pendant toute la durée de l'orage. Cela permet également d'éviter que l'animal ne sorte en panique de l'appartement.

2 Tenez l'animal en laisse

Si vous êtes pris dans un orage durant la promenade de votre compagnon à quatre pattes, il est préférable d'immédiatement tenir votre chien en laisse. Car sinon, il risque de s'enfuir en courant.

3 Préparez des endroits où l'animal peut se cacher

Tandis que certains chiens apeurés aboient lorsqu'ils se sentent menacés, les chats ont tendance à fuir. Veillez donc à ce que votre chien ou votre chat disposent de suffisamment d'endroits sûrs pour se cacher — par exemple une pièce obscure sans fenêtre ou, pour le chat, un carton.

4 Mettez de la musique relaxante

Pour calmer votre animal de compagnie, vous pouvez le caresser ou lui faire écouter de la musique relaxante. Il existe par exemple de la musique spécialement composée pour les animaux domestiques — notamment les chiens et les chats — qui peut être écoutée gratuitement sur YouTube.

5 Restez calme

Si vous êtes agités, l'anxiété du chien a tendance à s'accroître. Il est donc très important que vous dégagiez un sentiment de sérénité et que vous apparaissiez le plus calme possible. Attention: ne laissez jamais votre compagnon à quatre pattes seul pendant un orage.

6 Donnez-leur une friandise à mâcher

Mâcher du chewing-gum aide de nombreuses personnes dans les situations stressantes. Le mouvement de mastication de la mâchoire peut détourner l'attention des facteurs de stress. Il en va de même pour les animaux — même si ce n'est pas avec du chewing-gum, mais avec leurs friandises préférées pour le chat ou un os pour le chien.

7 Jouez!

Si les friandises ne sont pas efficaces, le jeu peut également être une distraction bienvenue.

8 Désensibilisez l'animal aux bruits du tonnerre

À plus long terme, il peut être utile d'habituer le chien à l'orage, lentement, mais sûrement, en reproduisant de temps en temps — et de manière progressive — le bruit du tonnerre dans votre appartement. Nous vous conseillons pour cela de prendre rendez-vous chez un dresseur de chien afin qu'il puisse vous expliquer la démarche et vous donner des conseils.