La pire période de l'année a commencé pour les personnes allergiques au pollen et souffrant de rhume des foins. Voici quelques astuces simples pour soulager ces symptômes et faciliter votre quotidien.

1/2 La saison des pollens et du rhume de foins a commencé et fait vivre un moment difficile aux allergiques. Photo: Shutterstock

Vanessa Büchel

Depuis la pandémie de Covid-19, chaque éternuement en public est devenu sujet de méfiance. Or, avec l’arrivée du printemps, il peut s’agir très souvent d’un banal rhume des foins et d’une allergie au pollen.

Si vous souffrez d’une forte allergie, le printemps et l’été ne sont pas faciles. Selon le pollen auquel vous êtes allergique, le pic du rhume des foins vient d’être atteint. Voici quelques conseils simples qui peuvent vous soulager.

1 Lavez-vous les cheveux tous les jours

Lorsque l’on passe du temps à l’extérieur, le pollen peut se coincer dans les cheveux tout au long de la journée. Voici donc un conseil simple pour la saison des pollens: si vous vous lavez les cheveux le soir avant d’aller vous coucher, vous ne serez pas gêné pendant la nuit.

Photo: Getty Images

2 Ne gardez pas vos vêtements portés dans la chambre à coucher

Le pollen peut également se fixer sur les vêtements. La règle est donc la suivante: n’enlevez pas vos vêtements de tous les jours dans la chambre à coucher et ne les y laissez en aucun cas durant la nuit. Ainsi, vous ne serez pas importuné par des pollens gênants pendant votre sommeil.

3 Dormez avec la fenêtre fermée

Comme le pollen est censé être dans sa circulation la plus intense à quatre heures du matin, il est préférable que les personnes allergiques laissent les fenêtres fermées au cours de la nuit.

4 Lavez plus souvent la taie d’oreiller

Vous n’arrivez pas à vous laver les cheveux tous les soirs avant d’aller vous coucher? Dans ce cas, vous devriez au moins veiller à changer plus régulièrement votre taie d’oreiller. En effet, si vous vous couchez avec du pollen dans les cheveux, celui-ci se répandra sur votre visage via l’oreiller et vous fera passer une nuit agitée.

Une serviette sur l’oreiller peut également vous aider: il est peut-être plus facile de souvent la changer que de changer l’oreiller tous les jours.

5 Portez des lunettes de soleil à l’extérieur

Les personnes qui ont une augmentation de problèmes oculaires pendant la période du rhume des foins ne devraient jamais renoncer à porter des lunettes de soleil à l’air libre. Elles protègent non seulement vos yeux des particules de pollen, mais elles les préservent aussi de la forte lumière du soleil si vous avez les yeux irrités.

Photo: Getty Images

6 Ne laissez pas sécher le linge à l’extérieur

Il est tentant de laisser sécher le linge fraîchement lavé au soleil lorsqu’il fait beau. Mais c’est une pratique à laquelle vous devriez renoncer temporairement si vous êtes allergique. Cela ne fait qu’augmenter le nombre de résidus de pollens sur vos habits.

Photo: unsplash.com / Ricardo Gomez Angel

7 Aérez correctement votre intérieur

Un purificateur d’air dans les pièces très fréquentées peut vous aider à vous débarrasser du pollen. Mais comme tous les systèmes de filtration ne sont pas adaptés aux personnes allergiques, il convient de se renseigner au préalable. Mais une bonne aération peut déjà aider à laisser entrer le moins de pollen possible dans la maison: les moments de la journée où le pollen est le moins abondant sont, en ville, entre six et huit heures du matin et, à la campagne, entre 19h et minuit.