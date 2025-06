1/4 Le mariage est toujours une journée inoubliable. Photo: Getty Images

Nicolas Greinacher

L'année dernière, 36'457 couples se sont dit «oui» en Suisse. Et pour que ce jour unique soit vraiment inoubliable, il faut bien plus qu’un bon repas: le vin joue lui aussi un rôle clé. Lors des préparatifs, entre fleurs, robe et musique, mieux vaut ne pas négliger le choix des bouteilles. Car un bon vin peut sublimer un repas et contribuer à créer une ambiance chaleureuse et festive.

Mais il n'y a pas que le choix du vin qui doit être bien réfléchi – la quantité joue également un rôle important. Si l'on achète trop peu, on risque d'être déçu, si l'on commande trop, on donne vite l'impression d'être ostentatoire ou de se retrouver avec un surplus coûteux. Les besoins dépendent fortement de la propension des invités à boire et du fait que le repas soit accompagné ou non de différents vins.

Une demi-bouteille de vin par invité

Alors que certains invités dégustent tranquillement un verre après l'autre pendant toute la soirée, d'autres se contentent d'un petit ballon de blanc. Certains ne boivent pas du tout d'alcool pour des raisons de santé ou religieuses, d'autres s'en tiennent volontairement à l'eau. La flexibilité est donc un atout pour les mariages – une offre variée de boissons permet à tous les invités de se sentir à l'aise.

Une règle simple peut vous guider: comptez une demi-bouteille de vin par invité. Et pour plus de sérénité, tournez-vous vers des fournisseurs qui acceptent de reprendre les bouteilles non ouvertes. Ainsi, les mariés évitent le stress des calculs de dernière minute, les invités ne manquent de rien – et tout le monde peut se concentrer sur l’essentiel: faire la fête et créer des souvenirs inoubliables.