Voici les vins qui accompagnent parfaitement vos gratins

Avec le froid qui arrive, c'est la saison idéale pour préparer des gratins. Et en les accompagnant de vins adéquats, ces mets deviennent encore plus réconfortants.

1/5 Les lasagnes et les gratins sont destinés aux grandes faims et s'accompagnent de vins simples. Photo: Getty Images/Cavan Images RF

Ursula Geiger

Les lasagnes, le repas réconfortant par excellence

Les lasagnes, avec leur sauce bolognaise, leur béchamel et leur fine croûte de parmesan râpé, exigent un vin italien corsé, mais qui caresse toutefois le palais.

En d'autres termes, trop de tanins peuvent gâcher l'accord. Le dolcetto, rouge du Piémont gouleyant et simple, est donc un cépage qui s'accordera à merveille avec ce mets italien. Si l'on veut cuisiner des lasagnes à l'épinard et au saumon, on optera plutôt pour du chardonnay ou du pinot blanc.

Le gratin de pommes de terre, un classique raffiné

Le gratin de pommes de terre est un accompagnement idéal pour l'hiver. Mais en ajoutant une salade, ce classique crémeux constitue un repas à part entière. Il est important que le gratin soit constitué d'un maximum de trois couches de tranches de pommes de terre finement râpées.

La recette du succès: porter à ébullition le beurre, le lait, la crème et l'ail pressé, assaisonner avec du sel et poivre. Ajouter un peu de noix de muscade et laisser cuire 75 minutes à 160 degrés. N'hésitez pas à le servir avec du Grüner Veltliner de la Wachau, ou un Dézaley mûr du Lavaux.

Le gratin de cornettes, le grand favori

Il existe des dizaines de variantes de gratins aux cornettes. Vous pouvez l'agrémenter de lardons et d'oignons, ou le faire à base de légumes comme des poireaux et des petits pois. Si vous aimez le croustillant, faites griller de la chapelure dans du beurre et ajoutez-la au mélange de fromage. Pour un gratin rapide et de qualité, utilisez le mélange de fondue prêt à l'emploi (vacherin et gruyère).

Le pinot noir ou le merlot se marient parfaitement avec ce gratin. Si vous préférez le vin blanc, optez pour le Heida du Valais. Et pour ceux qui préfèrent une acidité plus prononcée et un peu plus légère, un Riesling sec sera parfait.