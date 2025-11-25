Servir du vin à domicile avec style est une science exacte. Nous vous révélons les erreurs les plus fréquentes et comment les éviter.

Les erreurs les plus embarrassantes lorsqu'on sert du vin à la maison

1 Se servir en premier

L'altruisme est de mise. Il faut toujours servir les invités en premier.

2 Servir le vin à la mauvaise température

Servir du vin à température ambiante ne signifie pas forcément 24 degrés. Le vin rouge peut être un peu plus frais et le vin blanc ne doit en aucun cas être glacé.

3 Arracher le bouchon avec un grand «plop»

L'élégance est primordiale. Travaillez en silence et de manière contrôlée.

4 Remplir les verres à ras bord

Moins, c'est mieux! Et c'est aussi plus esthétique.

5 Des verres sortant du lave-vaisselle avec des traces de calcaire

Pas de traces, pas de parfum résiduel de produit vaisselle. Le vin vous en remerciera.

6 Carafer à tout prix

Tous les vins n'ont pas besoin d'être aérés. Les jeunes bombes tanniques oui, les vieux fragiles, rarement.

7 Servir avec du parfum, de la crème pour les mains ou un spray buccal.

Le bouquet doit venir du vin, pas de vous.

8 Toucher les verres par le haut

Les empreintes digitales ne sont pas un décor. Il faut toujours tenir les verres par le pied.

9 Lésiner sur le vin

Des verres vides alors que la bouteille est à moitié pleine? Ne surtout pas oublier de resservir.

10 Rater le verre

Le vin doit être servi dans le verre et non sur la nappe ou les vêtements. Il faut absolument se concentrer pour ne pas rater le verre. Les convives vous en remercieront.