Des bouteilles rares, des sommes importantes et des délinquants raffinés montrent que le vin recèle également un potentiel criminel. Selon «The Drinks Business», voici les affaires qui ont fait parler d'elles au niveau international.

Les vols de vin les plus spectaculaires de l'histoire

La scène du crime: la cave à vin

Des bouteilles coûteuses et des mains agiles prouvent à quel point plaisir et cupidité sont proches.

Nicolas Greinacher

1 une fraude à plus de 2,15 millions de francs suisses

Pendant plus de quatre ans, George Osumi, 77 ans, a échangé des vins français de qualité contre des vins bon marché dans l'entrepôt d'un négociant en vins californien. Cette fraude discrète lui a rapporté plus de deux millions de francs.

2 une soirée gastronomique et ses répercussions

Après un dîner dans le restaurant étoilé Atrio à Cáceres, dans l'ouest de l'Espagne, un couple audacieux a utilisé une carte-clé volée pour dérober 45 bouteilles de vins raffinés. Le préjudice s'est élevé à l'équivalent de 1,53 million de francs.

3 un Moët ouvert et des millions disparus

En 2015, des cambrioleurs ont réussi à accéder à l'entrepôt du négociant britannique Berry Bros & Rudd. Ils ont ouvert une bouteille de Moët & Chandon sur place et sont repartis avec des bouteilles d'une valeur de 1,51 million de francs. Les auteurs sont toujours en liberté à ce jour.

4 à Paris, l'inventaire fait frémir

Lors d'un inventaire en 2024, un restaurant parisien de luxe a remarqué que 80 de ses bouteilles les plus précieuses manquaient, dont un Bourgogne de 1945 extrêmement rare. Il n'y avait aucune trace d'effraction, aucun enregistrement vidéo et aucun suspect.

5 un vol au chariot élévateur

Il y a bientôt 15 ans, à Londres, des voleurs ont utilisé un chariot élévateur pour dérober 400 caisses de vin d'une valeur de plus d'un million de francs. Deux suspects ont ensuite été arrêtés, mais seule une partie du butin a été saisie.

6 l'assistant escroc

Pendant des années, l'assistant d'un cadre de Goldman Sachs a volé en cachette des bouteilles rares dans sa cave à New York. Au total, il a ainsi escroqué près d'un million de francs, avant d'être pris la main dans le sac.

7 vol à Hollywood

Notre dernier voleur de vin a utilisé un chariot élévateur pour dérober des cuves en acier remplies de cabernet sauvignon d'une valeur de plus de 900'000 francs dans le domaine viticole de Francis Ford Coppola dans la Napa Valley.