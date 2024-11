1/5 Le connaisseur en vin Markus Segmüller dirige le Carlton à Zurich depuis 25 ans. Photo: © Thomas Buchwalder

Patrik Berger

La tristesse et la colère se sont emparées de Markus Segmüller, propriétaire du restaurant Carlton de la Bahnhofstrasse à Zurich. Des voleurs se sont introduits dans sa prestigieuse cave à vins… et se sont servis. Ils ont emporté 40 bouteilles de vin, rapporte le portail «Gault&Millau».

Markus Segmüller est certain que ce vol est l'œuvre de professionnels. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont employé les grands moyens. Dans la nuit de dimanche à lundi, ils ont brutalement forcé les portes et les serrures avec un pied de biche. Et n'ont emporté que les meilleures bouteilles: des vins du Domaine de la Romanée-Conti, mondialement connu, et des Château Pétrus. Prix estimé de chaque bouteille? «De 3000 à quelques dizaines de milliers de francs», révèle Markus Segmüller.

Le butin se compose entre autres de ces grands crus:

27 bouteilles de Domaine de la Romanée Conti

5 bouteilles de Château Mouton Rothschild

2 bouteilles de Château Lafite-Rothschild

3 bouteilles de Pétrus

Markus Segmüller s'attend à un dommage total nettement supérieur à 100'000 francs, explique-t-il à Blick. «Les voleurs ont même trouvé des caisses qui étaient bien cachées», s'énerve l'entrepreneur dans la restauration.

«Les vins me tiennent à cœur»

L'homme se dit «profondément affecté». «Les vins volés sont de petites œuvres d'art.» Il les a collectionnés pendant des années. Pour beaucoup d'entre eux, il n'avait qu'une seule bouteille dans sa cave. Il s'est toujours réjoui lorsque de telles bouteilles étaient achetées et bues par un connaisseur au Carlton. C'est un moment particulier pour lui aussi. «Les vins me tiennent à cœur.»

Markus Segmüller, qui dirige le Carlton depuis 25 ans avec sa femme Daniela, n'a pas encore perdu l'espoir de pouvoir remettre les bouteilles dans sa cave. «On ne peut pas vendre ces bouteilles comme ça, elles sont numérotées», explique le connaisseur en vin. Les acheteurs potentiels voudraient savoir exactement d'où elles proviennent et comment le vin a été conservé. «On ne peut pas simplement dire que la grand-mère est morte et qu'on a trouvé les bouteilles dans sa cave», explique-t-il.

Une forte récompense offerte

Markus Segmüller offrira une récompense de 20'000 francs pour toute information qui lui permettrait de retrouver ses bouteilles. Ce n'est pas la première fois que des vins de choix se volatilisent au Carlton. Ils avaient auparavant été volés par l'employé d'un fournisseur.