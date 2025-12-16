Des cartes des vins soigneusement conçues stimulent la consommation dans les restaurants. Des informations solides sont néanmoins impératives. Le storytelling et les notes de dégustation sont pour leur part secondaires.

Voici ce que nous voulons lire dans une carte des vins

Ursula Geiger

Prix et volume servi

Le prix et la quantité servie doivent être clairement indiqués. Cela vaut pour les vins au verre, les bouteilles standard comme pour les formats spéciaux, tels que les magnums ou les demi-bouteilles de 0,375 litre.

Classement clair par type de vin

Pas de confusion inutile, la catégorisation classique suffit amplement: blanc – y compris les blancs de noirs –, rosé, rouge, effervescent et vin doux.

Origine du vin

Le pays et la région doivent impérativement figurer sur la carte. Lorsque la région est vaste et qu'elle est subdivisée en appellations (AOC, DOC ou DO), cette précision est indispensable. Exemple: Italie, Toscane, Bolgheri DOC.

Nom exact du vin

Si un nom de fantaisie (Senza Parole), une mention qualitative (Cuvée Prestige, vendange tardive) ou une indication géographique supplémentaire, comme le nom d’un lieu-dit (Himmelreich), s’ajoute à l’appellation, ces éléments font pleinement partie du nom du vin. Ils doivent donc être mentionnés.

Cépage

Le monde du vin se divise ici en deux. Un Dézaley Grand Cru AOC du Lavaux est élaboré à partir de chasselas, mais cette information n’est pas connue de tous. Il est donc apprécié d’indiquer le cépage sous le nom du vin dans ce cas précis.

Millésime

De nombreuses cartes des vins évoluent peu et restent inchangées durant des années. Lorsque le millésime change, la carte devrait l'être également, ce qui demande un certain suivi et conduit à certains oublis.

Pour les vins blancs destinés à être bus jeunes, les clients ont toutefois tendance à poser la question. Il vaut mieux éviter que le personnel doive vérifier en salle. Une mise à jour régulière de la carte est donc recommandée. Pour les vins effervescents sans millésime, la mention NV (Non Vintage) doit être indiquée.

Producteur

Inscrire simplement «Hallauer Beerli 2024» ne suffit pas. Le client souhaite savoir qui a cultivé les vignes, vinifié le vin ou procédé à sa mise en bouteille.

Vins de niche: lever le mystère

Les vins dits «de niche» misent sur des noms accrocheurs et trouvent leur place idéale dans les bars à vin. Lorsqu’un «Pornfelder» figure à l’ardoise, la bouteille est quasiment vendue d’avance. Il reste néanmoins intéressant de préciser qu’il s’agit d’une cuvée de portugais et de Dornfelder, originaire du Palatinat.

Le petit plus

Le vin est-il issu de l’agriculture biologique? Quel est son degré d’alcool? Quel est le taux de sucre résiduel pour les vins doux? Ces informations méritent d'être communiquées. En revanche, de longues notes de dégustation et des histoires trop détaillées risquent d'avoir pour effet collatéral de plonger un client longuement dans la carte, au détriment du reste de la table.