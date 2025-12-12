Au Tessin, le merlot est né de la nécessité. Aujourd’hui, il émerveille la planète vin. De la reconstruction après le phylloxéra aux «merlots blancs» et aux riservas de classe mondiale: le canton du Sud prouve à quel point ce cépage peut être festif et polyvalent.

Article rémunéré, présenté par Mondovino

Lorsque l’hiver franchit les Alpes et que la lumière devient plus douce et dorée, commence au Tessin une saison où vin et chaleur se renforcent mutuellement. C’est la période où le merlot devient un véritable messager de Noël, porté par l’élégance et la profondeur caractéristiques du canton, que ses vigneronnes et vignerons ont perfectionnées pendant plus d’un siècle.

Ce qui semble aujourd’hui évident trouve son origine dans la crise du phylloxéra, qui a ravagé les vignobles de toute l’Europe. À la fin du XIXᵉ siècle, le parasite dévoreur de racines a presque détruit toutes les variétés locales du Tessin. En 1906, le canton a alors pris une décision radicale: recommencer de zéro et recommander la plantation à grande échelle de merlot. Une décision visionnaire qui a façonné pour toujours l’identité viticole du Tessin.

Le merlot, c'est un cépage précoce et surtout utilisé dans les grandes cuvées bordelaises, qui a trouvé au Tessin des conditions idéales. Des terres fertiles dans le Sottoceneri, des sols minéraux et austères dans le Sopraceneri, et un climat gorgé d’heures de soleil et de douceur méditerranéenne. La vigne a répondu avec enthousiasme: des fruits y sont d’une précision aromatique et d’une maturité parfois supérieure à celle obtenue dans sa patrie française. Au point d'étonner les amateurs de vins, d’abord localement, puis dans le monde entier.

À Bordeaux, lieu de référence, où le merlot restait souvent dans l’ombre du cabernet sauvignon, les regards se sont tournés avec un intérêt croissant – et une pointe de jalousie – vers la pointe sud de la Suisse. Alors qu’en France les aléas climatiques et les années caniculaires modifiaient fortement le style des vins, le Tessin parvenait à préserver une harmonie constante entre richesse, fraîcheur et profondeur. Une signature aujourd’hui incontournable du canton.

Une success-story suisse

Ce succès n’a rien d’un hasard. Le Tessin a investi sans relâche dans la qualité avec une réduction des rendements, des vendanges manuelles sélectives, une vinification précise et surtout la conviction profonde que le merlot peut offrir bien plus que ce que le monde attend de lui. Ainsi sont nés des «riservas» puissants mais aussi des interprétations fines et élégantes, qui assument pleinement leur origine.

Les vigneronnes et vignerons ont exploré les altitudes, le vieillissement en barrique, de nouvelles techniques de fermentation – toujours avec l’objectif d’unir profondeur et buvabilité. Aujourd’hui, le merlot tessinois n’est plus le rejeton d’une tradition française: il possède une identité propre et respectée à l’échelle internationale.

Un chapitre fascinant: le merlot vinifié en blanc

L’un des aspects les plus singuliers de ce succès est le merlot blanc. Rares sont les régions viticoles qui se sont autant investies dans cette interprétation «blanc de noirs» que le Tessin. Dès les années 1980, les vignerons ont commencé à presser très délicatement les raisins de merlot afin d’obtenir un vin blanc cristallin et fruité.

L’idée a fait l’effet d’une étoile filante: le Merlot Bianco est devenu un symbole d’innovation et de style – une démonstration éclatante de la polyvalence de ce cépage rouge. Aujourd’hui, le merlot blanc tessinois est une véritable signature régionale, et quasiment sans concurrence dans sa cohérence qualitative.

L’équilibre entre tradition et modernité

En période de l’Avent, le Tessin se présente comme une région où tradition et modernité se rejoignent harmonieusement. Les vins prennent une dimension festive: le merlot devient le lien entre les feux de cheminée et le panettone, entre la polenta, le brasato et les longues soirées chaleureuses en famille.

Et tandis que les montagnes se couvrent de lumière hivernale, chaque gorgée rappelle qu’à la pointe sud de la Suisse un petit miracle viticole a vu le jour, né d’une crise, porté par une vision, et aujourd’hui devenu un cadeau pour toutes celles et ceux qui souhaitent célébrer Noël dans leur verre.

Un article de Tobias Gysi, œnologue diplômé et sommelier suisse. Il est l’auteur de la rubrique «Château Gysi» pour Mondovino.