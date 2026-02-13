La bouteille de vin est vide et si vous avez bu la dernière gorgée, vous trouverez sûrement des lies dans votre verre. Nous vous expliquons ce que sont exactement ces résidus et pourquoi ils n'affectent pas la qualité du vin.

Les résidus dans le verre ne sont pas un défaut du vin

Ursula Geiger

Le vin est vivant. Il se transforme pendant l'élevage en fût, mais également après une longue période de stockage en bouteille. Le vin est un breuvage qui contient de nombreuses substances issues du raisin ou produites lors de l'élevage et de la maturation.

Il y a trente ans, on considérait que seuls les vins cristallins étaient de bons vins. Mais on ne voulait surtout pas de cristaux dans le blanc. Or, le tartre est une chose naturelle.

Une alternative à la levure chimique

Le tartre se forme lorsque les minéraux contenus dans le vin, comme le potassium et le calcium, se combinent avec l'acide tartrique. Comme le tartre n'est pas soluble, il se dépose sur le bouchon ou au fond de la bouteille.

Le froid favorise la précipitation du tartre. C'est pourquoi le vin blanc est conservé pendant un certain temps à des températures comprises entre zéro et -4 degrés avant d'être mis en bouteille. Le vin est ensuite stable.

Particules en suspension dans le vin

La clarification brutale des vins par filtration a laissé sa place à une approche plus délicate. Les vins d'un segment de prix élevé, en particulier, passent plus de temps en cuve ou en fût: les particules de lie tombent au fond du récipient, le vin clair qui se trouve au-dessus est soutiré et pompé dans un récipient propre.

Souvent, le vin est mis en bouteille sans filtration finale. L'étiquette indique alors «non filtré». Dans ce cas, vous pouvez vous attendre à un vin légèrement trouble.

Dépôt pour les vins rouges mûrs

Les résidus qui se forment dans les vins rouges mûrs sont appelés «dépôt». Ce dernier se compose de tartre et de tanins. Pendant la maturation, les molécules de tanin forment des chaînes plus longues qui deviennent plus lourdes et tombent au fond de la bouteille.

Si vous ne souhaitez pas avoir ce dépôt dans votre verre, vous pouvez transvaser le vin dans une carafe (décanter) et laisser le reste trouble dans la bouteille. Ou alors, vous pouvez tout simplement laisser du dépôt dans votre verre et y plonger votre doigt pour voir quel goût cela a.