Après 17 ans de sélection, sept nouveaux cépages résistants aux principales maladies fongiques et présentant une «haute qualité œnologique» ont été mis en avant jeudi par Agroscope. Cette homologation vise à répondre à plusieurs défis de la viticulture, notamment sanitaires et environnementaux.
Ils se nomment Forisia, Elaris, Orellis, Damona, Valpesia, Dioniso et Taranis. Ce sont quatre blancs et trois rouges. Leur point commun: ils possèdent au moins deux gènes de résistance contre le mildiou et l'oïdium, deux maladies fongiques auxquelles la vigne est très exposée.
Multiplier les variétés
Ces cépages ont été sélectionnés – grâce à une stratégie appelée «pyramidage de gènes» – par Agroscope et son équivalent français INRAE. «Cette nouvelle génération de cépages résistants s'inscrit dans un projet d'avenir: produire des vins de qualité, tout en réduisant l'empreinte environnementale de l'agriculture», détaille le centre de recherche suisse.
Prochaine étape: la multiplication de ces variétés par les pépiniéristes. Les premiers crus devraient, eux, être disponibles pour les viticulteurs d'ici à 2029.