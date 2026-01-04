Bordeaux et Bourgogne, deux grands classiques à la loupe

Les deux régions viticoles françaises de Bordeaux et de Bourgogne ont pour point commun de produire chacune de véritables classiques du vin. Mais elles se distinguent sur bien des points. Notre comparatif.

Climat

Le vignoble de Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, bénéficie d’un climat maritime fortement influencé par l’Atlantique. En été, la fraîcheur de l’océan tempère l’air ambiant, tandis qu’en hiver, il limite les épisodes de grand froid. En Bourgogne, en revanche, les hivers sont nettement plus rigoureux et les gelées printanières plus fréquentes.

Dans les deux régions, les précipitations sont réparties sur l’ensemble de l’année. Les pluies sont toutefois légèrement plus abondantes sur les bords de l'Atlantique.

Cépages

En Bourgogne, le chardonnay domine les vins blancs, le pinot noir les rouges. A Bordeaux, le paysage est plus complexe: les rouges reposent principalement sur le merlot, le cabernet sauvignon, le cabernet franc, le petit verdot et le malbec. Contrairement aux vins bourguignons, généralement issus d’un seul cépage, la grande majorité des vins de Bordeaux sont des assemblages. Pour les blancs, le sauvignon blanc et le sémillon jouent les premiers rôles.

Quantités

A Bordeaux, une année prolifique voit plus de 7000 domaines produire quelque 800 millions de bouteilles. Dans des conditions similaires, la Bourgogne produit environ quatre fois moins, ceci alors que la région compte environ deux fois moins de producteurs. Cependant, les gelées printanières et les épisodes de grêle ont souvent réduit les rendements bourguignons ces dernières années, accentuant la rareté et la pression sur les prix.

Prix

En matière de prix et de valeur de marché, l’éventail est plus large en Bourgogne qu’à Bordeaux. Les vins bordelais les plus accessibles sont proposés dans la grande distribution à moins de dix francs la bouteille, tandis que les cuvées les plus prestigieuses dépassent les 1000 francs dès leur mise sur le marché. En Bourgogne, les bouteilles les plus rares atteignent également des montants à quatre chiffres, mais sur le marché secondaire, certains flacons se négocient à cinq, voire six chiffres!