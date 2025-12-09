Hans-Günter Schwarz est décédé le 21 novembre à l'âge de 84 ans. Sa philosophie a marqué la viticulture allemande et a été à l'origine du saut qualitatif des dernières décennies.

Ursula Geiger

Le visionnaire du vin Hans-Günter Schwarz est décédé le 21 novembre. Il a débuté sa carrière au sein du domaine viticole palatin Müller-Catoir, où il est resté plus de quarante ans. En 2001, il y a signé son dernier millésime.

Hans-Günter Schwarz est entré dans l'univers du vin grâce à son frère aîné, chef d'exploitation dans un domaine du Palatinat. Adolescent, il s'est rapidement pris de passion pour le travail dans les vignes et en cave. Après un apprentissage à Bad Dürkheim, il a poursuivi une formation de technicien à l'école de viticulture de Veitshöchheim, en Bavière.

En avance sur son temps

C'est là qu'il a rencontré Jakob Heinrich Catoir (1940-2023), qui lui a proposé, à 19 ans, un poste de chef d'exploitation dans le Palatinat. Dès ses débuts, la philosophie qualitative d'Hans-Günter Schwarz se révélait d'une grande clarté: seuls des raisins mûrs et sains permettent d'élaborer des vins de haute tenue.

Aujourd'hui, cela paraît évident. Mais à l'époque, l'accent était mis sur la technique et la productivité, l'Allemagne du miracle économique ayant besoin de vin. Se recentrer sur le raisin, la base essentielle de tout grand vin, était alors une démarche pionnière qui a ouvert la voie à l'essor qualitatif des vins allemands.

Une mémoire de dégustateur phénoménale

Ce qu'il a appris à l'école de viticulture est devenu pour Hans-Günter Schwarz un socle déterminant: l'expérience de millésimes très contrastés, la maîtrise de raisins issus de terroirs variés, une mémoire de dégustateur exceptionnelle et un sens remarquable des vins doux.

Hans-Günter Schwarz a été l'un des premiers au monde à pratiquer l'«inaction contrôlée» en cave. On parle aujourd'hui de «low intervention wine», une tendance très en vogue. «Ne pas intervenir au mauvais moment», tel était le credo de Hans-Günter Schwarz.

Il est resté fidèle à cette philosophie toute sa vie et n'a jamais hésité à critiquer les interventions excessives en vinification, comme l'ajout de copeaux de bois, la concentration du moût ou les fermentations à très basse température, qui risquaient de transformer le vin en produit formaté, guidé par les modes.

Le maître du riesling sous toutes ses facettes

Outre le riesling – le Palatinat est la plus grande région productrice au monde – il s'intéressait aussi aux cépages issus de ce dernier. Il a contribué au petit boom des nouvelles variétés Rieslaner (Silvaner x Riesling) et Scheurebe (Riesling x Bukettraube) dans les années 2000.

Déguster des nectars avec Hans-Günter Schwarz était un plaisir autant qu'un honneur. Son talent pour percevoir les nuances aromatiques les plus fines impressionnait. Sa franchise et sa modestie faisaient partie intégrante de sa personnalité et le rendaient profondément attachant.