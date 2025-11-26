Noël est la saison du vin chaud. A Munich, on trouve même une variante de luxe de la célèbre boisson... pour 18 euros. Une porte-parole justifie ce prix.

Un marché de Noël fait payer la coquette somme de 18 euros pour un vin chaud

1/5 Enfin, le vin chaud est de retour! Photo: Shutterstock

Angela Rosser

Des lumières romantiques et un verre de vin chaud au marché de Noël réchauffent l’ambiance… mais parfois, c’est le porte-monnaie qui prend un coup de froid. C’est notamment le cas au marché de Noël installé près de la gare centrale de Munich, à l’hôtel Sofitel.

Là-bas, le vin chaud coûte la coquette somme de 18 euros, soit près de 17 francs suisses. La porte-parole de l’hôtel défend ce tarif auprès de «Bild». Et pour cause! Il ne s’agit pas d’un vin chaud classique. La boisson est préparée avec du champagne. Du Perrier-Jouët, précisément.

«Une bonne affaire»

La porte-parole de l’hôtel, Eva Schömann, assure au quotidien: «Quand on connaît le prix d’une coupe de champagne, ce vin chaud est en réalité avantageux.» La recette, elle, reste confidentielle. Mais Eva Schömann concède tout de même un détail: le mélange contient deux tiers de vin chaud blanc, complété de champagne et d’autres ingrédients.

La création n’a pas été simple. Le champagne perdrait ses bulles en chauffant. Pour éviter cela, il est ajouté au dernier moment, précise Eva Schömann. En tant que groupe français, l’établissement voulait imaginer une boisson spéciale réunissant le meilleur des deux mondes. «C’est ainsi qu’est né le vin chaud au champagne», explique-t-elle.

En Suisse, le prix d’un vin chaud varie généralement entre cinq et huit francs selon les lieux. Lorsque des tasses réutilisables remplacent les gobelets jetables, il faut encore compter le dépôt. Mais il doit aussi exister chez nous des versions plus exquises et sophistiquées, proposées à un prix supérieur.