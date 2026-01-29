On savait le domaine la Bodega Norton, à Mendoza, en Argentine, en difficulté financière. Fondée en 1895, la maison viticole vient désormais d'être placée en procédure judiciaire d’insolvabilité.

Ursula Geiger

Le domaine viticole de Norton, à Mendoza, en Argentine mérite à lui seul de nombreux superlatifs. Et pour cause. Il abrite le plus grand chai d’Amérique latine. Sa bibliothèque conserve des vins, dont le millésime remonte jusqu'à 1936. Autant de caractéristiques qui illustrent le caractère pionnier affiché par la maison au début de son histoire.

Seulement, la baisse de la consommation, la hausse des coûts de production, l’inflation ainsi que des divergences au sein de la fondation privée Langes-Swarovski – propriétaire du domaine depuis 1996 – ont fini par fragiliser les finances de l'institution. A tel point que la survie de ce vignoble de 700 hectares et désormais conditionnée à une restructuration de sa dette.

Une entreprise pionnière

Le domaine de Norton a été fondé en 1895 par l’ingénieur Edmund James Palmer Norton, un spécialiste des ponts ferroviaires, qui était engagé dans la construction de la ligne traversant les Andes. Une fois le projet achevé, il a usé de son réseau pour approvisionner les wagons-restaurant de la nouvelle liaison avec les vins de sa bodega.

En 1973, Norton décide pour la première fois de commercialiser ses Malbec hors d’Argentine en les exportant aux Etats-Unis. En 1989, la Bodega est rachetée à la famille Santos par Gernot Langes-Swarovski, premier investisseur étranger au sein du secteur viticole argentin. L’arrière-petit-fils du fondateur d'empire autrichien du cristal confie alors la direction du domaine à son beau-fils, Michael Halstrick.

En 1991, Michael Halstrick prend la direction de l'entreprise. Lui et son équipe connaissent un certain succès dans les années qui suivent. Entre 1992 et 2014, l'œnologue Jorge Riccitelli marque profondément le style des vins de Norton de son empreinte. En 2012, le magazine américain «Wine Enthusiast» le sacre «Winemaker of the Year» (vigneron de l'année).

En 2014, Jorge Riccitelli transmet les clés des chais à David Bonomi, qui met l’accent sur les vins de terroir et poursuit la dynamique de croissance. Aujourd’hui, les vins de Norton sont exportés dans plus de 72 pays.

Querelle familiale

Après le décès de Gernot Langes-Swarovski, en janvier 2021, la fondation privée est détenue à 60% par sa fille Diana Langes-Swarovski et à 40% par son beau-fils Michael Halstrick. Une alliance familiale de courte durée: en 2023, Michael Halstrick est contraint de quitter l’entreprise après plus de 30 ans de succès. A son arrivée, les créances s’élevaient encore à environ 12 millions de francs.

Depuis juillet 2025, le poste de CEO des Bodegas est occupé par Ricardo Lange. Dans une déclaration à la plateforme spécialisée «The Drinks Business», il assure que la restructuration «n’est pas une liquidation, mais un instrument juridique destiné à préserver l’entreprise pour l’avenir, avec le plein soutien de nos principaux actionnaires et de la famille propriétaire, engagés à faire perdurer l’héritage de Norton pour les décennies à venir».