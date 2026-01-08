Le sangiovese est le roi rouge de la Toscane. Mais pas seulement. Ce cépage joue également un rôle important dans d'autres régions d'Italie.

Le sangiovese est le principal cépage rouge d'Italie

Ursula Geiger

Les Italiens ont de bonnes raisons d’être fiers du sangiovese. Le nom lui-même a quelque chose de divin: «Sangue di Giove», le sang de Jupiter, en serait l’origine.

Selon la légende, ce sont les moines de Santarcangelo di Romagna, près de Rimini, qui auraient donné son nom au cépage. La petite ville médiévale est perchée sur le Colle Giove, la colline de Jupiter.

Du vin au sangiovese

Lorsque les visiteurs demandaient comment s’appelait leur vin rouge, ce nom s’imposait naturellement. Les moines, eux, désignaient simplement leur production comme du «vino».

Une jolie histoire pour ce raisin rouge, à l’origine de grands vins toscans tels que le Chianti, le Brunello ou le Vino Nobile di Montepulciano.

80 noms pour le sangiovese

Avec environ 68'000 hectares cultivés, le sangiovese est le cépage rouge le plus important d’Italie. Ses quelque 80 synonymes témoignent de sa large diffusion et de son ancienneté dans le pays.

Longtemps, on a cru que le sangiovese était originaire de Toscane. Mais au début des années 2000, des analyses ont montré que le cépage trouvait probablement ses racines dans le sud de l’Italie.

Des vins rouges avec un potentiel de maturité

Très adaptable aux sols et aux climats les plus variés, le sangiovese a donné naissance, au fil du temps, à des expressions aromatiques très diverses.

Sa trame commune repose sur des vins rouges dotés d’une solide structure tannique et d’une acidité idéale pour une longue maturation en bouteille.

Sangiovese de Romagne

Les élégants sangiovese de Romagne restent plus confidentiels. Les vignobles se situent à proximité de villes emblématiques comme Imola, Ravenne et Rimini, ce qui ramène à l’histoire des moines du Colle Giove.

Le Sangiovese di Romagna se distingue par un parfum intense de baies noires. Le sureau, la mûre et la myrtille sauvage figurent parmi ses arômes caractéristiques.

Autrefois, les vignerons vinifiaient volontairement des vins très tanniques, au caractère parfois rustique et austère. Depuis quelques années, l’élégance s’impose en Romagne: les vins gagnent en finesse et en délicatesse.