«A quel prix puis-je vendre mon Mouton Rothschild 1988?»

Nicolas Greinacher, rédacteur en vin, répond régulièrement aux questions des lecteurs de Blick sur le thème du vin. Aujourd'hui, Susanne Schläpfer aimerait savoir combien elle pourrait retirer d'une éventuelle vente de sa bouteille de Château Mouton Rothschild 1988.

Nicolas Greinacher

Aujourd'hui, Blick répond à la question d'une lectrice au sujet de l'un des vin les plus emblématiques qui soit: le Château Mouton Rothschild, Premier Grand Cru Classé, célèbre notamment pour ses étiquettes d’artistes renouvelées chaque année. La bouteille soumise à expertise par notre lectrice Susanne Schläpfer date du millésime 1988. Son étiquette, légèrement ondulée et marquée par le temps, contraste avec une capsule en très bon état, sans dommage apparent.

Notre lectrice peut s'estimer chanceuse: l'année 1988 a été, dans l’ensemble, un bon millésime à Bordeaux, même si elle n'a pas n’atteint le niveau exceptionnel de 1989 et 1990. En cause: un mois d’octobre, marqué par une météo changeante, qui a mis de nombreux domaines à l’épreuve, en particulier sur la rive gauche. Ceux qui ont fait preuve de patience et ont attendu le 20 octobre pour récolter leur cabernet sauvignon ont tout de même pu produire des vins de longue garde et d'une qualité convaincante.

De bonnes raisons d'y croire

L’étiquette du Mouton Rothschild 1988 est signée par l’artiste américain Keith Haring (1958–1990). Selon le domaine, elle pourrait faire référence, avec une pointe d’ironie, au bélier figurant sur les armoiries officielles du domaine. Le vin a aujourd’hui atteint son apogée, mais des bouteilles conservées dans des conditions idéales devraient devraient rester attractives au moins jusqu’en 2030.

Sur le marché actuel, Susanne Schläpfer peut espérer écouler sa bouteille pour une somme comprise entre 200 et 250 francs. La vente peut être réalisée aussi bien sur des plateformes d’enchères en ligne que par l’intermédiaire de négociants spécialisés dans les vins de collection. Il ne reste reste plus qu'à souhaiter bonne chance à notre lectrice!