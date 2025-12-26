Voici les principaux cépages de Suisse

Plus de 300 cépages poussent dans les vignobles suisses. Mais un trio spécifique est en pleine expansion.

Ursula Geiger

Pinot noir, la star de Bourgogne

En Suisse, rien ne va sans le pinot noir. Avec 3649 hectares, ce cépage est le plus produit du pays. Ce noble cépage originaire de Bourgogne s'est implanté en Suisse de deux manières.

Pendant la guerre de Trente Ans, le duc de Rohan aurait introduit ce raisin dans la seigneurie grisonne. Seul le vin blanc y était cultivé dans la région. Vers 1646, les premières vignes de pinot ont été plantées près du château de Salenegg, à Maienfeld (GR).

Dans la commune de Morges (VD), au bord du lac Léman, une réplique de pinot de Bourgogne est apparue en 1480. Aujourd'hui, après avoir presque disparu, il est à nouveau cultivé avec soin et mis en bouteille sous le nom de Servagnin.

Chasselas, le Romand élégant

Le chasselas talonne le pinot noir avec 3444 hectares. Alors que le pinot noir est cultivé dans toute la Suisse, la production de ce cépage blanc se concentre en Suisse romande, avec le canton de Vaud en tête. En effet, 64% de la production de chasselas se situe dans les six régions viticoles vaudoises entre le Rhône, le lac Léman et le lac de Morat. En Valais, ce cépage aux arômes délicats de poire et de fleurs d'acacia porte le nom de «Fendant».

Fait intéressant: la Suisse est le pays viticole qui compte la plus grande proportion de chasselas au monde. Dans la région viticole allemande de Baden, on trouve environ 1000 hectares de chasselas, qui se nomme Gutedel.

Le merlot, l'épine dorsale du Tessin

Le merlot est le deuxième cépage rouge le plus important de Suisse. Le Tessin concentre plus de 70% de sa surface, soit 1215 hectares. Et ce n'est pas un hasard: grâce aux conditions météorologiques optimales dont bénéficie le canton, le cépage profite de 2300 heures d'ensoleillement.

Ce noble cépage de Bordeaux est arrivé au Tessin au début du 20e siècle, après la crise du phylloxéra. C'est en 1906 que le premier merlot a été vinifié à Mezzana, dans le sud du canton. Le merlot tessinois se distingue par ses différents styles: tannique en barrique ou fruité et simple en cuve d'acier. Si les raisins rouges sont pressés immédiatement après la récolte sans macération, on obtient un Merlot Bianco à l'acidité fraîche et aux arômes délicats.