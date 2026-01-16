Le Dry January n’est pas un renoncement au vin, mais une pause consciente. Un mois d’abstinence qui ralentit le rythme, détoxifie et permet un regard neuf, aussi bien sur les alternatives sans alcool que sur l’anticipation du premier verre qui suivra.

Article rémunéré, présenté par Mondovino.

L’air du temps est à la sobriété. On porte davantage d’attention à la santé et au bien-être physique. La tendance du fitness, les nouvelles formes d’alimentation et un mode de vie globalement plus attentif ont conduit à une remise en question plus fréquente de l’alcool – et donc du vin – qu’il y a encore vingt ou trente ans. Le verre de vin n’a pas disparu, mais il n’est plus automatique. Et c’est précisément là que réside une opportunité.

D’énormes progrès qualitatifs

L’industrie viticole est confrontée à un défi exigeant: répondre à cet attrait de la sobriété sans renier sa propre identité. Les vins désalcoolisés sont l’un des résultats visibles de cet exercice d’équilibriste. Longtemps moqués, souvent réduits trop rapidement à du jus de raisin, ils ont réalisé ces dernières années des progrès qualitatifs considérables. Ceci grâce à des techniques de cave modernes, des procédés de désalcoolisation plus doux et un accent clairement mis sur l’équilibre plutôt que sur la douceur qui permettent aujourd’hui aux vins sans alcool d’avoir un véritable goût de vin.

C’est dans ce contexte que s’inscrit le Dry January. Né en Angleterre comme une réaction consciente aux excès des fêtes de fin d’année, le mois sans alcool s’est depuis longtemps imposé chez nous aussi. Contrairement au Sober October, souvent interprété de manière plus souple, le Dry January est plus radical: un mois, zéro alcool, aucune excuse. Non pas comme un exercice moral, mais comme une invitation à l’observation de soi.

Le Dry January, comme un nettoyage de printemps intérieur

Je fais le Dry January. Chaque année. Et, pour être honnête, je m’en réjouis à chaque fois. Après les excès gastronomiques, les longues soirées et les nombreux verres des Fêtes, ce mois ressemble à un grand nettoyage intérieur. Ralentir. Détoxifier. Faire un pas conscient en arrière. Ce qui me surprend toujours, c’est la facilité avec laquelle on commence – et la rapidité avec laquelle naît même un certain plaisir dans l’abstinence.

Soudain, le verre d’eau devient un rituel, le thé un moment conscient, le vin sans alcool une expérience stimulante. On boit plus lentement, on écoute davantage, on goûte autrement. Et l’on se rend compte que la privation peut aussi être libératrice.

Et pourtant, il ne s’agit nullement d’un règlement de comptes avec le vin. Bien au contraire! Pour moi, le Dry January est aussi une ode au plaisir qui suit. Je chéris ce moment où le mois est terminé et où je me verse, en pleine conscience, un premier verre. Lentement. À la bonne température. Un vin noble, que l’on ne boit pas distraitement, mais qui mérite toute son attention. Peut-être est-ce là la plus grande valeur de cette pause: elle nous rappelle pourquoi nous aimons le vin et pourquoi il est bien plus qu’une simple habitude.

Dans l’assortiment varié de vins de Coop, on trouve de nombreux vins sans alcool qui reflètent une grande diversité de régions, de styles et de cépages. Que les vins désalcoolisés ne soient pas de simples solutions de remplacement, mais de véritables alternatives, ces exemples le démontrent de manière éloquente.

L'équilibré Chardonnay Deutschland VIV, sans alcool, 10.95 francs Au nez, ce chardonnay se révèle étonnamment typique du cépage, avec des arômes de pomme verte, de zeste de citron et une touche de poire. En bouche, il est frais et précis, porté par une acidité vive et une texture fine, presque crémeuse. Le fruit reste discret, la finale est agréablement sèche. Il accompagne parfaitement le poisson vapeur, le poulet grillé ou un risotto au citron.

Le léger Rheinhessen Null Rosé III Freunde, sans alcool – 13.95 francs Ce rosé exhale des parfums de fraise, de framboise et une pointe de groseille rouge. En bouche, il est juteux, aérien et stimulant, avec une acidité bien intégrée et une structure nette. La finale est simple, mais propre et rafraîchissante. Idéal avec des planches apéritives, des salades fraîches ou des légumes rôtis aux herbes méditerranéennes.

Le floral Chasselas Exelsis Hammel, sans alcool, 9.95 francs Un nez discret et élégant, marqué par la pomme, les fleurs blanches et une touche de minéralité. En bouche, le chasselas est élancé, précis et droit, avec une acidité fine et une finale sèche. Un vin qui convainc tout en retenue. Parfait avec des plateaux de fromages, une raclette, des beignets de poisson ou des entrées suisses classiques.

Le polyvalent Vertschi Rosé, sans alcool, 21.50 francs Le Vertschi Rosé dévoile des arômes de baies rouges, d'orange sanguine et une délicate note herbacée. En bouche, il est vif et équilibré, avec un fruit juteux et une structure rafraîchissante. La finale reste sèche et stimulante. Un compagnon polyvalent pour des antipasti, des tartes aux légumes ou des plats de pâtes légers.

L'exotique More Bubbles Than Troubles (Secco 0%), Young Poets, 9.95 francs Au nez, ce secco révèle des notes fruitées exotiques et épicées, accompagnées d'un léger soupçon de muscat. En bouche, une douceur délicate et bien intégrée s'allie à une effervescence vive et à une aromatique étonnamment vineuse. L'équilibre entre fraîcheur et légère suavité est précis et stimulant. Un plaisir pétillant et indépendant, qui repense le vin effervescent sans alcool. Idéal avec des bouchées apéritives, des entrées d'inspiration asiatique ou des fromages à pâte dure affinés.

Le terreux Montepulciano d'Abruzzo Jasci, sans alcool, 14.95 francs Au nez, on retrouve des baies foncées, de la griotte et une subtile note terreuse. En bouche, le vin surprend par sa profondeur et sa structure, son fruit mûr et ses tanins doux. L'équilibre entre fraîcheur et matière est convaincant. Il accompagne parfaitement les plats à base de tomate, les ragoûts de lentilles ou une pizza aux garnitures généreuses.

Le pétillant Italian Sparkling La Gioiosa et Amorosa, sans alcool – 8.95 francs Perlage fin, arômes de pomme verte, d'agrumes et de fleurs blanches. En bouche, il est frais, élégant et net, avec une acidité vive et une finale sèche. La mousse procure une véritable sensation de vin effervescent – sans alcool. Parfait à l'apéritif, avec du finger food ou comme compagnon festif tout au long du Dry January.

L'article a été rédigé par Tobias Gysi, universitaire spécialisé dans le vin et sommelier suisse. Il est l'auteur de la rubrique «Château Gysi» pour Mondovino.