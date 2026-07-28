Le Furmint est le cépage blanc le plus important de Hongrie, un cépage aux multiples facettes. On le retrouve dans les vins mousseux, les vins blancs très secs et un célèbre vin doux.

Ursula Geiger

Elles ressemblent un peu aux habitations des Hobbits de la Comté. Derrière les portes des caves de la célèbre région viticole hongroise de Tokaj se cachent les entrées d’un labyrinthe de galeries et de caves creusées dans le tuf, qui, grâce à leur température et à leur humidité constantes, constituent des lieux de stockage idéaux pour les célèbres vins de Tokaj hongrois.

Une goutte dans l’océan du vin

Dès le XVIIe siècle, ce vin moelleux ravissait les puissants de ce monde. Le Roi Soleil, Louis XIV, déclarait avec enthousiasme que le Tokaj était le «vin des rois et roi des vins».

Le Furmint est, avec le Hárslevelü et le Muscat, le cépage le plus important pour le Tokaj. Comparé à d’autres cépages blancs, le Furmint n’est qu’une goutte dans l’océan des vins: sa superficie mondiale est estimée à 4500 hectares, dont près de 80% se trouvent en Hongrie.

300 volcans

Le Furmint apprécie les sols volcaniques et est donc parfaitement adapté à la région de Tokaj, au nord-est du pays, où se trouve la majeure partie de la superficie hongroise consacrée au Furmint. Il y a onze millions d’années, 300 volcans y ont craché du feu et façonné le paysage.

Les roches dures que sont l’andésite et le basalte, ainsi que le tuf rhyolitique plus tendre, confèrent aux vins une fine note saline et une structure acide solide, essentielle à leur potentiel de garde. Lorsque le Furmint pousse sur du loess et de l’argile, les vins deviennent plus souples et plus floraux.

Une grande diversité du Furmint

Pendant longtemps, le Furmint n’était associé qu’aux vins liquoreux de Tokaj. Mais cela a changé ces dernières années! L'engouement pour les vins blancs à l'acidité marquée ainsi que pour les vins mousseux ne faiblit pas, et le Furmint est le cépage idéal pour cela.

Ceux qui pensaient déjà tout savoir ont reçu une belle leçon lors de la dégustation de Furmint qui s’est tenue début février à Zurich.

Pétillants, vifs et généreux

Les vins mousseux fermentés en bouteille n’ont rien à envier au champagne. Les vins blancs légers et fruités s’avèrent parfaits pour le quotidien. Leur acidité marquée vient équilibrer le fruité aromatique et leur confère une belle fluidité en bouche.

Les cuvées issues de parcelles uniques supportent bien l’élevage en barrique. Elles sont complexes, un peu plus opulentes et peuvent vieillir longtemps. Bien sûr, les Tokajers liquoreux viennent couronner le tout.

La diversité aromatique, mêlant coing, pomme, poire, renoncule, chèvrefeuille, safran et miel, est unique, et lorsque 200 g/l de sucre résiduel sont équilibrés par 7,7 g/l d’acidité, le résultat est exceptionnel.