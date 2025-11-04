Malgré des exportations minimales, le vin suisse est parvenu jusqu'en Chine. Dans un entretien avec Blick, l'experte chinoise en vin Christina Lee explique avec quelle stratégie et quels moyens le vin suisse est commercialisé là-bas.

Nicolas Greinacher

Madame Christina Lee, comment décririez-vous le vin suisse à quelqu'un en Chine qui ne l'a encore jamais goûté?

De haute qualité. Car en tant que pays, la Suisse a une image très haut de gamme en Chine. Elle est connue pour ses montres raffinées, son chocolat et ses belles Alpes. Cette image facilite la commercialisation du vin suisse. Beaucoup de gens associent cette haute estime du pays à des produits suisses de qualité, y compris pour le vin.

Si la haute qualité est au premier plan, vous focalisez-vous sur des vins plutôt chers?

Oui, mais c'est précisément dans la tranche premium que les vins suisses offrent un excellent rapport qualité-prix. Dans la fourchette de 30 à 50 francs, on trouve des chardonnays et des pinots noirs qui peuvent rivaliser avec des bourgognes Premier ou même Grand Cru, mais qui ne coûtent qu'une petite partie de ce prix.

Cela signifie-t-il que le vin suisse meilleur marché a peu de chances en Chine?

De mon point de vue: oui. En Chine, on trouve des vins du Chili ou d'Espagne pour l'équivalent de quelques francs par bouteille. Les vins suisses ne pourraient pas rivaliser en termes de prix, ce serait un non-sens économique et cela saperait l'image haut de gamme du vin suisse.

Comment les consommateurs chinois découvrent-ils les vins typiquement suisses?

Principalement par le biais d'événements, comme des dégustations organisées par les importateurs, des réceptions dans les ambassades ou des accords mets-vins lors de dîners organisés par des marques de luxe suisses. Certains importateurs ont également créé des vidéos promotionnelles en ligne, qui assurent un peu de bouche-à-oreille dans un petit groupe cible spécialisé.

Sur quelles régions viticoles ou quels cépages suisses vous concentrez-vous pour le marché chinois?

Le cépage suisse le plus activement promu est le chasselas, mais je me concentre aussi par exemple sur la promotion du chardonnay et du pinot noir de Neuchâtel ainsi que du merlot tessinois.

« J'ai introduit des vins suisses dans des domaines gastronomiques chinois »

Quel rôle jouent les réseaux sociaux dans vos campagnes?

En tant qu'influenceuse et créatrice de contenu, les réseaux sociaux sont l'un de mes outils quotidiens. Je publie régulièrement des informations sur les événements viticoles suisses. Ces posts reçoivent souvent beaucoup de réactions de la part de mes followers et éveillent leur curiosité et leur intérêt pour le vin suisse.

Faites-vous également la promotion du vin suisse auprès des sommeliers, des écoles de vin ou des restaurants chinois?

Bien sûr, j'ai introduit des vins suisses dans des domaines gastronomiques chinois en les recommandant à mon cercle d'amis sommeliers dans des restaurants étoilés. Là-bas, les vins sont utilisés en combinaison avec des plats locaux.

Comment avez-vous perçu l'intérêt pour le vin suisse en Chine ces dernières années et que souhaitez-vous pour l'avenir?

De nombreux domaines viticoles suisses ne semblent pas très intéressés par l'exportation. Parallèlement, une nouvelle génération de jeunes viticulteurs suisses se met en place et souhaite augmenter sa visibilité internationale. Ils soutiennent activement les importateurs chinois et investissent dans le marketing. C'est pourquoi je suis confiante dans le fait que le vin suisse gagnera en notoriété en Chine.