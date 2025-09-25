Dans le monde du vin, certaines régions restent dans l’ombre des grands noms. Pourtant, c’est souvent là que se cachent de véritables trésors. En voici cinq qui méritent toute votre attention.

1/6 Paysage de collines aux courbes douces dans le Beaujolais, où le cépage gamay révèle toute sa finesse. Photo: Shutterstock

Nicolas Greinacher

Thurgovie

Réduire la Thurgovie à son jus de pomme, c’est ignorer un trésor viticole. La Suisse orientale produit aujourd’hui des vins blancs élégants et précis, en particulier à partir du Müller-Thurgovie, mieux connu sous le nom de Riesling-Silvaner. La région brille aussi par ses pinots noirs d’une finesse surprenante. Petites exploitations familiales et travail manuel caractérisent ce vignoble discret, mais gratifiant.

Beaujolais

Longtemps cantonné à son vin primeur, léger et festif, le Beaujolais s’est aujourd’hui réinventé. Ses dix crus – Morgon, Fleurie, Moulin-à-Vent, pour ne citer qu’eux – donnent naissance à des vins fascinants issus du cépage gamay, qui surprennent par leur profondeur et leur capacité de garde. Penser que le Beaujolais n’est qu’un vin fruité et anodin relève d’une grave erreur.

Ribera del Duero

Moins connue que la Rioja, la Ribera del Duero mérite toute l’attention. Cette région espagnole produit certains des plus puissants et élégants tempranillos du pays. Situés à plus de 800 mètres d’altitude, ses vignobles donnent naissance à des crus structurés d’une finesse étonnante. Vega Sicilia en est l’exemple le plus emblématique, mais bien d’autres domaines confirment la qualité exceptionnelle de la région.

Langhe

Si Barolo et Barbaresco dominent l’image du Piémont, les Langhe réservent bien d’autres surprises. On y trouve du nebbiolo, bien sûr, mais aussi du barbera, du dolcetto ou encore de l’arneis. Autant de cépages souvent sous-estimés, mais qui offrent une palette de vins charismatiques, vivants et séduisants. Moins chers que leurs prestigieux voisins, ils méritent d’être placés sur le radar de tout amateur du Piémont.

Styrie du Sud

Discrètement, le sud de la Styrie s’est imposé comme un haut lieu du vin blanc. Sur des collines spectaculaires, le sauvignon blanc, le morillon (chardonnay) et le muscat bénéficient de journées chaudes et de nuits fraîches, qui leur donnent une fraîcheur et une précision remarquables. Juteux, faciles à boire mais raffinés, ces vins restent encore largement sous-estimés à l’international.