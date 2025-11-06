Un propriétaire de vignoble californien a saisi la justice à cause d'une rangée de séquoias situés à la limite de sa propriété. Il craint que ces arbres ne viennent altérer la qualité de son vin.

1/5 Un conflit de voisinage concernant des séquoias occupe les tribunaux californiens. Photo: Shutterstock

Ursula Geiger

Selon le site spécialisé «thedrinksbusiness», Glenn Rice, propriétaire du domaine Quantum Limit Vineyards, engage une procédure judiciaire contre une holding qui a planté sur son terrain une rangée de 60 à 100 séquoias côtiers (redwoods).

La pomme de discorde: les arbres sont trop proches de la limite de la meilleure parcelle de cabernet-sauvignon du domaine. Les redwoods peuvent croître de 20 à 30 centimètres par an et atteindre jusqu’à 60 mètres de hauteur dans la région. Situés au sud-ouest du vignoble, ils risquent, selon Glenn Rice, de projeter une ombre importante sur les ceps plantés il y a treize ans.

Ancien entrepreneur de la Silicon Valley, enrichi dans la biotech, Glenn Rice s’est reconverti dans le vin au cours des années 2010. Son exploitation, installée à l’est de Napa dans les contreforts des Howell Mountains, s’étend sur 25 hectares répartis en 28 parcelles. Une bouteille de son cru haut de gamme, Twenty Eight Blocks Cabernet Sauvignon 2019, se vend actuellement 145 dollars.

Perte de qualité à cause des arômes de séquoia

Mais ce n’est pas seulement le manque de soleil qui inquiète le producteur. Glenn Rice redoute également que les séquoias nuisent à la qualité du vin. Il explique à «thedrinksbusiness» que la chute de matière organique issue de ces arbres pourrait «altérer les arômes du vin, lui donnant des notes de sol forestier, de résine, de camphre, de laurier, de champignon et de musc».

Depuis un an, il tente de parvenir à un accord à l'amiable avec Okell Holding, la société responsable de la plantation. Il juge la situation d’autant plus perfide que cette holding opère elle-même dans le secteur viticole et connaîtrait donc les effets néfastes de tels arbres sur la vigne.

Les clôtures malveillantes peuvent être supprimées

Si la justice devait être du même avis, la loi sur les «clôtures malveillantes» s'appliquerait dans le Golden State. Elle stipule qu'une rangée d'arbres peut être considérée comme une malicious fence (une «clôture malveillante") si elle a été plantée «dans le but de nuire ou d'importuner le propriétaire voisin».

Dans ce cas, Quantum Limit Vineyards, en tant que partie lésée, est en droit de réclamer des dommages et intérêts ainsi qu'une ordonnance du tribunal ordonnant l'enlèvement ou le déplacement des arbres. L'affaire, ironie du sort, devrait être jugée dans les prochains mois à… Redwood City (Californie).