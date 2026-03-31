Au programme de ce mardi 31 mars: un conflit entre deux caves valaisannes, la Confédération modifie sa communication salariale, les JLR veulent tripler le budget de l'armée, le menu du Montreux Jazz Festival, et enfin, Lausanne et Genève jouent gros sur la glace.

Entre soupçons de fraude et attaques sur la réputation, deux grandes caves valaisannes se font la guerre

Entre soupçons de fraude et attaques sur la réputation, deux grandes caves valaisannes se font la guerre

«A la Saint-Benjamin, le mauvais temps prend fin.» En espérant que le dicton du jour tienne ses promesses, Blick vous propose, avec l'aide de l'ATS, un condensé des actualités suisses à ne pas manquer en ce mardi 31 mars. On est parti!

1 Duel entre caves vinicoles valaisannes

Une guerre entre deux grandes caves vinicoles agite le Valais, relatent mardi «Le Nouvelliste», «24 heures» et la «Tribune de Genève». La cave Rouvinez, visée par une dénonciation pénale sur la base d'un rapport d'expert, accuse l'encaveur Dominique Giroud, lui-même visé par une instruction pénale pour des soupçons de pratiques frauduleuses, de vouloir nuire à sa réputation. Accusée d'utiliser du moût concentré rectifié (MCR) pour sucrer certains de ses vins, une pratique contraire à la réglementation vinicole, la cave Rouvinez affirme que Dominique Giroud a mandaté l'expert pour mener des analyses dans le but d'«allumer des contre-feux pour donner l'impression que tout le monde fait comme lui». Interrogé dans les journaux, Dominique Giroud conteste toute tentative de «contre-feu» et estime que la famille Rouvinez tente de «détourner l'attention».

2 La Confédération change de méthode sur les salaires

La Confédération indique désormais le salaire médian plutôt que le salaire moyen dans son rapport sur le personnel, après le scandale provoqué par le salaire moyen de 131'170 francs publié en 2024, rapporte Blick ce mardi. Le salaire médian s'élevait à 127'174 francs en 2025, contre à 125'457 francs une année plus tôt, soit une hausse de 1,4%, ce qui est légèrement supérieur à la croissance salariale nationale. Selon l'Office fédéral du personnel, ce changement s'explique par la plus grande pertinence de la valeur médiane. Le salaire médian au sein de l'administration fédérale reste nettement supérieur à la médiane suisse, qui s'élève à environ 85'000 francs.

3 Les jeunes PLR réclament 2% du PIB pour l'armée

Les Jeunes libéraux-radicaux réclament une hausse massive du budget de l'armée suisse, dans une nouvelle prise de position, relayée mardi par le «Tages-Anzeiger», la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung» et le «Bund». Ils demandent que les dépenses de défense soient portées à 2% du PIB, ce qui correspondrait à 17 milliards de francs et signifierait pratiquement un triplement du budget actuel. Le président du parti, Jonas Lüthy, propose que la Suisse s'inspire du système de défense aérienne israélien «dôme de fer», qui intercepte en grande partie les missiles et les drones tirés par l'Iran.

4 Le Montreux Jazz Festival dévoile le programme de ses 60 ans

Le Montreux Jazz Festival dévoile ce mardi la programmation de sa 60e édition, qui sera agendée du 3 au 18 juillet prochain. Outre cet anniversaire, le festival retrouvera cet été l'auditorium Stravinski, fermé ces dernières années en raison des travaux de rénovation du centre des congrès.

5 Lausanne peut envoyer Genève en vacances

En hockey sur glace, le Lausanne HC reçoit mardi soir Genève-Servette pour l'acte VI des quarts de finale des play-off de National League. Les Vaudois mènent 3-2 dans la série. Une victoire du club vaudois le propulserait dans le dernier carré et enverrait les Grenat en vacances. A l'opposé, un succès des Genevois obligerait les deux équipes à se retrouver pour un septième et dernier match aux Vernets jeudi.