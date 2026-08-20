Des vins exceptionnels malgré une crise monumentale

Le Valais traverse une période difficile. Cependant, des caves comme celles de Sarah Besse et de Romain Cipolla résistent à la crise. Leur secret? Produire des vins de qualité supérieure, bien gérer leurs finances et être proches de leurs clients.

Alain Kunz

En Valais, la situation est critique. Les entrepôts débordent et nombre de petits producteurs peinent à vendre leur production. Provins, le plus grand producteur de vins en Suisse, fait face à une perte de six millions de francs et lutte pour sa survie. Andy Varonier, vigneron renommé de Varonne, a déjà perdu ce combat et a dû déposer le bilan. Face à cette crise sans précédent, de plus en plus de domaines suivent l'exemple de Bordeaux, où des pieds de vigne ont été arrachés en masse. Concrètement, un quart de la surface viticole a disparu ces cinq ou six dernières années. Un chiffre édifiant.

Le gros problème se trouve en Suisse romande

Le problème des ventes est spécifique à la Suisse romande, le Valais étant le plus affecté, suivi des cantons de Vaud et Genève. Les petits cantons viticoles en souffrent beaucoup moins, surtout en Suisse alémanique. Mais ceux qui, en Valais, travaillent à l’image des grands domaines alémaniques, arrivent encore à s'en sortir.

Les amateurs de vins suisses peuvent s'offrir des vins de grande qualité, comme ceux du Domaine Gérald Besse à Martigny, situé en face du célèbre hôtel La Porte d'Octodure, propriété de Christian Constantin. Il suffit de remonter la colline en empruntant quelques virages en épingle à Martigny-Croix pour accéder au site.

La direction du domaine est assurée par Sarah Besse. En 1979, son père acquiert la première parcelle à Champortay, jadis à l’abandon. Il replante cet hectare et, avec son épouse, commercialise le premier millésime en 1984. S'ensuit une expansion progressive, couronnée par le premier millésime du mythique Ermitage en 1997, issu de vignes plantées entre 1945 et 1947. En 2013, leur fille Sarah rejoint l'entreprise, dont elle prend la direction générale en 2016. L'ensemble du domaine obtient la certification biologique en 2022.

Des contrats à long terme, une aubaine

Cette histoire en accéléré montre que tout s'est développé naturellement. Cela inclut les bâtiments de la cave, qui ont évolué jusqu'à leur configuration actuelle, en parfaite harmonie avec les 22 hectares de vignes existants. «Nous possédons seize hectares et nous louons les six autres dans le cadre de contrats à long terme.»

Cette situation offre une sécurité aux vignerons. Autrefois, les domaines se livraient une concurrence féroce pour attirer les meilleurs viticulteurs. Aujourd'hui, ces vignerons sont heureux de trouver des acheteurs pour leurs raisins et ne sont donc plus floués avec des prix dérisoires, pouvant atteindre moins d'un franc par kilo. Sans cela, il ne leur reste que deux options: transformer les raisins en eau-de-vie ou arracher les vignes.

Ce qui est inhabituel, c'est que l'entreprise exporte près de deux fois plus que la moyenne suisse, qui est d'environ 1,5%. «Principalement vers la France et la Savoie, mais aussi vers l'Allemagne, l'Italie et Singapour, explique Sarah Besse. J'aimerais exporter davantage. Mais pour le moment, il serait imprudent de prendre des risques.»

Proximité avec les clients

Le domaine produit 160'000 bouteilles. C'est un volume considérable. Il est donc essentiel de se concentrer pleinement sur son cœur de métier, le Valais, et la Suisse. Sarah Besse considère surtout que cette crise est avant tout politique et économique. Pourtant, elle se retrouve elle aussi en plein cœur du problème. Mais que fait-elle pour y remédier? «Il faut rester authentique. Nous ne produisons que des vins de qualité, respectueux de l'environnement et issus de l'agriculture biologique. Nos clients apprécient cela. Pour ma part, je consacre plus de temps aux ventes afin d'être plus proche de nos clients. L’arrachage des vignes n'est pas envisageable.»

Le domaine est également membre de la prestigieuse association Mémoire des Vins Suisses. Ce qui n'a rien d'étonnant, puisqu’il produit l’une des meilleures Marsanne Blanche et l’un des meilleurs Ermitage du pays.

Romain Cipolla et son fameux Cornalin

Les petits vignerons luttent pour leur survie. Mais il existe aussi des exceptions: de petites exploitations qui, pendant des années, ont produit à un niveau modeste tout en réussissant à écouler leur vin. C’est le cas de Romain Cipolla, originaire de Fribourg, qui a commercialisé son premier millésime en 2014 et qui produit désormais entre 15'000 et 20'000 bouteilles. «Au début, vendre ne serait-ce qu'une seule bouteille n'était pas chose facile», confie-t-il avec franchise.

Le nombre de bouteilles qu'il vend désormais reste limité et il doit s’adapter afin d'écouler sa production, année après année. «Je ne ressens pas la crise et, au final, j'arrive à vendre mes vins sans problème», affirme le vigneron, qui concède néanmoins devoir y consacrer davantage de temps. Romain Cipolla a donc décidé de se développer. «J'ai pu reprendre un petit domaine viticole à Loèche, avec deux hectares de vignes. Cela porte ma superficie totale à quatre hectares. Et comme je délocalise la production à Loèche, je dispose désormais de ma propre cave, alors qu’auparavant je partageais tout avec un collègue à Stalden.»

Une stratégie d’expansion pour cet élève de Philippe Constantin, de Salgesch, qui est menée avec discernement et prudence. Son objectif est désormais de produire entre 25'000 et 30'000 bouteilles. «Si j’atteins ce chiffre, ce serait sensationnel.» Pourtant, cette expansion l’inquiète: «Il y a beaucoup de pinot noir à Loèche. Je vais essayer d’y développer des produits attractifs et de fidéliser un maximum de clients.» Au final, le principal est que a qualité soit au rendez-vous.

Huit des meilleurs vins valaisans de l’année dernière

Cette liste ne prétend pas être un recueil exhaustif des meilleurs vins valaisans de l'année. Il est tout simplement impossible de tous les déguster. Elle regroupe les vins qui ont obtenu les meilleures notes au cours de l'année écoulée, c’est-à-dire de l’été 2025 à 2026. Trois vignerons se partagent la tête du classement avec 97/100 points: l'envoûtant Marie-Thérèse Chappaz, le maestro Diego Mathier et le génie de la Syrah, Madeleine Mercier. On y trouve également deux Petites Arvines, deux Syrahs, deux assemblages rouges, un Pinot Noir et un vin doux.