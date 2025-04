Coupez la capsule des bouteilles de vin comme un pro

1/5 Plutôt que de déchirer la capsule à n’importe quel endroit, nos experts placent le couteau très exactement sous la bague située tout en haut du col de la bouteille. Photo: Shutterstock

Nicolas Greinacher

Quand on ouvre une bouteille de vin, on veut pouvoir accéder au précieux breuvage de la manière la plus élégante possible et sans trop d’efforts. Les experts, qu’il s’agisse de sommeliers ou d’amateurs de vin éclairés, ont une technique éprouvée pour retirer la capsule métallique avec propreté.

L’astuce consiste à la découper de façon nette. Plutôt que de déchirer la capsule à n’importe quel endroit, nos experts placent le couteau ou le coupe-film très exactement sous la bague située tout en haut du col de la bouteille. Ainsi, le bord supérieur reste propre, il n’y a pas d’arêtes vives susceptibles de gêner ni de contact métallique avec le vin au moment de le verser.

1 Le choix de l’outil

Le mieux est d’utiliser un tire-bouchon de sommelier avec couteau intégré ou une lame spéciale à découper les films.

2 Le positionnement

Placez la lame légèrement en biais sous la bague (ou bourrelet).

3 La rotation

Faites le tour du goulot pour inciser la capsule sur tout le pourtour.

4 Retirer

Vous pouvez maintenant retirer proprement la partie supérieure de la capsule.

En suivant ces quatre étapes, vous êtes sûr que le goulot reste propre, net et exempt de résidus et vous n’avez plus qu’à déboucher la bouteille. Grâce à cette astuce de professionnel, vous servirez le vin avec style. Et pour les bouteilles à bouchon à vis, ce sont les doigts qui prennent le relais du tire-bouchon de sommelier.