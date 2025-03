En visite au bar à vin de Donald Trump

1/12 L’entrée de la Trump Tower au 725 5th Avenue à New York. Photo: Nicolas Greinacher

Nicolas Greinacher

La semaine dernière, je me suis rendu à la Trump Tower, au 725 5th Avenue à New York. Les amateurs de vin savent que le rez-de-chaussée du fameux gratte-ciel héberge un petit bar à vin et à whisky. Baptisé 45 Wine & Whiskey Bar parce que Trump a été le 45e avant d’être, désormais, le 47e président des Etats-Unis.

Sur la droite, le sol en marbre rose s’ouvre sur un décor un peu sombre. On remarque d’emblée les nombreuses photos accrochées au mur, qui montrent surtout le président Trump, mais aussi la première dame Melania. Cela ne fait aucun doute: nous sommes en plein cœur de l’univers Trump. Même la tireuse à bière, en or naturellement, porte le numéro 45.

L’univers du vin, façon Trump

Je prends place dans l’un des fauteuils en cuir et suis presque le seul client. Certes, c’est encore le début d’après-midi. En consultant la carte, je remarque que Trump propose les vins de son propre domaine en Virginie, l’un des 23 domaines qui jalonnent le Monticello Wine Trail. Pour l’anecdote, Trump a déclaré ne pas boire d’alcool.

Monticello est le domicile légendaire de Thomas Jefferson (1743-1826), troisième président des États-Unis. Jefferson était un collectionneur et un amateur passionné qui avait étudié la viticulture européenne et essayé de cultiver la vigne sur sa propriété. Ses multiples tentatives de planter des variétés européennes ont toujours échoué face aux ravageurs et aux maladies, en particulier le phylloxéra et les maladies fongiques.

Cela n’empêcha pas Jefferson d’encourager la viticulture américaine, car il était convaincu que le vin était un alcool plus sain que les spiritueux. Même s’il ne parvint pas à produire du vin à Monticello, il joua un rôle déterminant dans l’intérêt que les Américains allaient porter à la viticulture. Son héritage se perpétue aujourd’hui encore à travers le Monticello Wine Trail et l’industrie viticole moderne en Virginie.

Pas donné, mais verre bien rempli

De retour en pensée à la Trump Tower, j’ai le choix entre un vin blanc, rouge ou pétillant. Je commande un verre de Trump Blanc de 2017 à 27 dollars. Pas vraiment donné, mais au moins le verre est bien rempli et l’endroit est pour le moins inhabituel. On me sert avec le sourire et je plonge mon nez dans le verre. De légères notes d’agrumes et de grillé, une acidité fringante et un bel équilibre, j’évalue le dosage à dix grammes par litre environ.

Je parle un peu avec la barmaid et je lui demande si je peux prendre une photo de toutes les bouteilles. Elle me conseille par la même occasion de visiter le domaine en Virginie, un lieu exceptionnel selon elle. Comme l’horloge tourne, je vide mon verre et prends congé. En sortant, je passe le long d’une boutique de souvenirs garnie de casquettes de baseball Maga, mais ne suis pas tenté d’en acheter.