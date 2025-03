1/5 De la joie de vivre à l’argentine dans votre verre: trois malbecs de caractère. Photo: Nicolas Greinacher

Nicolas Greinacher

Récemment, après avoir bravé un vent glacial en rentrant chez moi, je me suis réjoui de retrouver mon salon bien au chaud. C’est à ce moment précis qu’une idée lumineuse m’est venue: un vin rouge puissant, expressif et sans prétention pour oublier les rigueurs du froid hivernal. Et quel meilleur choix qu’un malbec argentin?

Direction la cave! J’opte pour trois malbecs extrêmement différents que je vais déguster et comparer. Et, une fois de plus, j’ai compris pourquoi ce cépage était si apprécié en Suisse, mais aussi dans le monde entier. Ajoutez une belle pièce de viande et le plaisir est à son comble.

Loco Malbec 2022

Commençons par le Loco 2022 de Dieter Meier. Ce malbec certifié bio est le plus fruité des trois: le verre laisse échapper des arômes de mûre et de prune noire, auxquels s’ajoute un soupçon de framboise. Les tanins doux et bien fondus procurent une sensation de rondeur en bouche, tandis que l’acidité équilibre parfaitement les 14,5% d’alcool. Un malbec simple, facile à boire et abordable. Idéal pour toutes celles et ceux qui n’ont jamais goûté au plaisir du malbec. Le prix est aux alentours de 15 francs la bouteille.

Bodega Colomé El Arenal Malbec 2020

On monte d’un cran avec l’El Arenal 2020 de Bodega Colomé – un autre domaine argentin en propriété suisse. Sa particularité? Les vignes y poussent à 2600 mètres au-dessus du niveau de la mer, une altitude où la fraîcheur des nuits apporte au vin une belle acidité. Le résultat se traduit par un malbec puissant et pourtant extrêmement élégant et d’un raffinement exquis. Là où le Loco apporte simplicité et décontraction, l’El Arenal est plus dense et plus tendu. Il se vend à environ 60 francs la bouteille.

Achaval-Ferrer Finca Altamira Malbec 2018

Ce malbec superstar, issu de l’un des vignobles les plus réputés d’Argentine, entame tout juste sa longue période de maturation. Prune savoureuse, tabac, fruits secs et arômes boisés bien présents composent un malbec puissant et complexe d’une persistance phénoménale. Les adeptes d’une élégance discrète le trouveront peut-être un peu trop puissant. Mais tous les autres se réjouiront de savourer le meilleur de l’art vinicole argentin. Ce vin rare coûte 90 francs la bouteille.