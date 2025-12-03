Un rare magnum de Dom Pérignon millésime 1961, commémorant le mariage de Charles et Diana, sera mis aux enchères au Danemark. Cette bouteille devrait particulièrement intéresser les collectionneurs en raison de son histoire.

Un magnum de champagne du mariage de Diana et Charles à déguster

«Une bouteille unique et très spéciale»: un rare magnum de Dom Pérignon Vintage 1961 servi lors du mariage de Lady Diana avec le prince de Galles en 1981 va être mis aux enchères le 11 décembre au Danemark. «Il n'existe que douze magnums, et celui-là en fait partie», a expliqué à l'AFP, Thomas Rosendahl Andersen, responsable des vins auprès de la maison Bruun Rasmussen, en présentant l'imposante bouteille à l'étiquette déjà un peu jaunie.

Selon lui, la bouteille, actuellement conservée dans la cave de la maison avant d'être présentée au public à partir du 4 décembre, pourrait attirer aussi bien les amateurs de vin que les collectionneurs avides d'articles monarchiques. «Cela peut être un collectionneur classique de vins, qui trouve amusant d'avoir cette bouteille dans sa collection, mais aussi un collectionneur d'objets royaux, qui collectionne des objets peut-être liés à Lady Diana ou à des souvenirs royaux anglais», a-t-il dit.

Estimé à plus de 60'000 francs

Millésime de 1961, année de naissance de Lady Diana, ce champagne a été dégorgé et étiqueté à l'occasion de son mariage avec le prince Charles, qui avait eu lieu le 29 juillet 1981 et rassemblé des centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde.

Il est estimé entre 500'000 et 600'000 couronnes (entre 62'000 et 75'000 francs). «On peut tout à fait le boire», a assuré M. Rosendahl. «Toutes les bouteilles de vin que nous vendons aux enchères sont examinées et analysées», a-t-il ajouté. «Pour ce genre de bouteille, nous procédons à plusieurs tests, notamment en éclairant la bouteille pour vérifier que le contenu, c'est-à-dire le vin lui-même, présente une couleur très belle et claire, et qu'il n'est pas brun et trouble», a détaillé le spécialiste.

Le propriétaire actuel du magnum, un collectionneur qui ne souhaite pas que son identité soit rendue publique, s'était lui-même procuré la bouteille auprès d'un marchand londonien.

En 2004, un magnum de champagne n'avait pas trouvé preneur lors d'une vente aux enchères au Royaume-Uni. Quatre ans plus tard, la maison Heritage Auction avait vendu un magnum de ce millésime pour environ 12'000 de dollars. La vente aux enchères aura lieu à Kongens Lyngby en banlieue de Copenhague le 11 décembre à 17h50 (16h50 GMT).