Quelles sont les erreurs à éviter pour stocker son vin?

Dans cet emplacement de cuisine, certains vins ont trop chaud.

Nicolas Greinacher

Acte 1: une mauvaise température

La fourchette de température optimale pour stocker du vin dans les règles de l'art se situe entre 10 à 15 degrés. Il n'est donc pas idéal d'exposer vos bonnes bouteilles dans la vitrine de votre salon ou de les stocker dans le placard de votre cuisine. Au-delà de 20 degrés, les vins vieillissent beaucoup plus vite et ont souvent un goût plat et oxydé.

Un stockage trop froid n'est pas bon non plus. Dans des conditions de stockage trop froides, proches d'un état de congélation, le liquide se dilate et peut endommager le bouchon. Il en résulte une entrée d'air et un vieillissement prématuré.

Acte 2 : une mauvaise lumière

Votre rebord de fenêtre ensoleillé est l'endroit idéal pour exposer vos plantes d'intérieur, mais surtout pas pour stocker vos bouteilles de vin. Les verres transparents, utilisés par exemple pour de nombreux rosés qui nécessitent un lieu de stockage sombre, sont particulièrement menacés. La lumière ultraviolette peut déclencher des réactions chimiques dans le vin, ce qui a une influence négative sur les arômes et le goût. Les vins doivent impérativement être tenus à l'écart des endroits ensoleillés.

Acte 3 : une mauvaise humidité

Un espace de stockage trop sec fait rétrécir les bouchons de vin et permet à l'air de pénétrer dans les bouteilles. Cela provoque à son tour l'oxydation du vin, ce qui le rend impropre à la consommation. D'autre part, une humidité élevée entraîne la formation de moisissures, qui affectent surtout les étiquettes des bouteilles. Pour stocker votre vin, l'humidité optimale se situe autour de 50 à 70%.

Acte 4 : une mauvaise position

Les bouteilles de vin avec bouchon en liège doivent toujours être stockées à plat pour éviter que le bouchon ne se dessèche et ne devienne poreux. Cela vaut également pour vos vins mis au réfrigérateur. Les vins pétillants comme le madère, le porto ou le sherry se conservent en revanche en position verticale, car ils ont des bouchons plus courts (sauf les portos vintage). Pour les vins mousseux, il est possible de les stocker aussi bien debout que couchés, car la pression plus élevée de la bouteille maintient mieux l'humidité du bouchon.