Ce que la couleur dans le verre nous dit du vin

1/5 L’univers du vin est rempli de teintes différentes. Photo: Shutterstock

Nicolas Greinacher

Vin rouge: de rubis à rouge brique

La palette de couleurs du vin rouge va du rubis clair au pourpre profond, en passant par les nuances de rouge brique. Les jeunes vins arborent souvent un puissant rouge violacé ou cerise, un signe de fraîcheur et de fruité. La couleur évolue au fil des ans: elle prend une teinte plus foncée avant de virer au rouge brun. Chez les vins rouges à maturité, cela se traduit souvent par un bord rouge brique dans le verre.

Vin blanc: de jaune pâle à brun foncé

Les vins blancs se présentent souvent dans une gamme allant du jaune citron au brun foncé profond, en passant par le jaune or. Un vin blanc jeune et frais resplendit le plus souvent dans des tons clairs tirant sur le vert. Les blancs élevés en fûts de chêne arborent souvent une teinte plus profonde, alors que les exemplaires plus mûrs virent à l’or. Une teinte brun foncé peut signaler un vin moelleux vieilli pendant de longues décennies, comme le Sauternes.

Rosé: de rose pâle à saumon

Les vins rosés se déclinent dans une palette séduisante allant du rose léger au rose saumon. La couleur exacte dépend du cépage et de la durée de macération avec la pellicule du raisin. Généralement, plus la couleur est intense, plus le goût est prononcé. Un rosé de Provence rose pâle et délicat sera souvent plus léger et plus fruité, tandis qu’une robe à la teinte plus saturée, comme dans le cas du tavel, laisse présager plus de corps et de structure.

Porto: de rubis à ambré

Dans le cas du porto, il est impressionnant de voir à quel point la couleur est influencée par le vieillissement. Un jeune porto Ruby révèle un rouge rubis intense, annonciateur d’arômes de fruits frais comme la mûre. À l’inverse, un porto Tawny de 20 ans d’âge brillera d’une chaude couleur ambrée. Cette coloration est due au contact prolongé avec l’oxygène dans le fût de bois, ce qui modifie également le goût: les fruits frais cèdent alors le pas aux notes de noix et de fruits secs.