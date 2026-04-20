Sur 1402 entreprises contrôlées en 2025 par le Contrôle suisse du commerce des vins, plus de la moitié ne présentent que peu ou pas d’irrégularités. Huit manquements graves ont néanmoins donné lieu à des plaintes pénales.

La majorité des entreprises du vin en règle en Suisse

La majorité des entreprises du vin en règle en Suisse

ATS Agence télégraphique suisse

Le Contrôle suisse du commerce des vins a inspecté 1402 entreprises en 2025. Si la plupart sont en règle, huit plaintes pénales ont tout de même été déposées pour des manquements graves.

Le nombre d'inspections est resté quasiment stable par rapport à 2024, précise le Contrôle suisse du commerce des vins (CSCV) dans son rapport d'activité 2025 publié lundi. Fin 2025, 4706 entreprises étaient soumises à un contrôle.

Sur les 1402 entreprises visitées, 739 n'ont fait l'objet d'aucune ou que de très légères constatations. Les manquements les plus fréquents concernaient la comptabilité de cave (692 cas) et les documents d'accompagnement des marchandises (648 cas).

Les manquements les plus graves ont conduit au dépôt de huit plaintes pénales, notamment pour des contrôles rendus impossibles par les exploitants ou une comptabilité inexistante. L'organe de contrôle a également prononcé trois avertissements.

«Relations fondées sur la confiance»

Selon le rapport, les problèmes de documentation sont particulièrement présents dans les petites entreprises et celles récemment soumises au contrôle.

Le président du CSCV, Urs Schwaller, souligne l'importance de la confiance. «Dans un contexte exigeant pour la branche vitivinicole, il est plus que jamais essentiel de cultiver des relations fondées sur la confiance, le respect mutuel et le professionnalisme», est-il cité dans le document.