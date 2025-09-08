Parler de vin avec les bons mots est plus simple qu’il n’y paraît! Découvrez notre guide express pour vous exprimer comme un vrai connaisseur.

1/5 Nombreux sont ceux qui souhaitent apprendre à s'exprimer correctement lorsqu'il s'agit de vin. Photo: Shutterstock

Nicolas Greinacher

Chaque vin a sa personnalité et ses nuances. Mais il est parfois difficile d'exprimer les sensations ressenties lors de la dégustation d'un nouveau cru. Dans l’univers du vin, quelques termes essentiels permettent de mettre des mots sur ce que l'on goûte. Voici un petit cours accéléré pour bien les utiliser.

1 Le corps: léger, moyen ou plein?

Le corps décrit la sensation d'un vin en bouche. Est-il léger comme un vin d'été pétillant? Ou plein et corsé? Un vin au corps plein est plus dense, plus chaud et plus riche. Un shiraz de la Barossa Valley ou un chardonnay de la Napa Valley sont des exemples typiques. Les vins au corps léger sont moins imposants.

2 L'acidité: de la fraîcheur dans le verre

L'acidité est extrêmement importante pour le vin. Elle apporte de la fraîcheur, de la structure et rend le vin vivant. Imaginez croquer dans une pomme verte: l'acidité frappe vos papilles. Il en est de même avec le vin. Le riesling ou le sauvignon blanc en sont particulièrement riches. Trop peu d'acidité peut rendre un vin ennuyeux.

3 Le tanin: une question de relief

Les tanins sont les substances tanniques que l'on retrouve surtout dans les vins rouges. Ils proviennent des peaux, des pépins, des tiges des raisins ainsi que des fûts de bois. En bouche, ils donnent une sensation de fourrure, surtout sur la langue et le palais. Les vins rouges jeunes paraissent souvent plus anguleux, les vins plus mûrs présentent souvent des tanins plus ronds. Selon les goûts, on les aime plus structurés ou plus doux, comme un bon espresso.

4 L'alcool: plus qu'une question de pourcentages

L'alcool fait du vin un vin. Il apporte de la chaleur, de l'ampleur et permet aux arômes de mieux s'exprimer. S'il y a trop d'alcool, le vin peut vite avoir un goût âcre.

5 L'équilibre: l'élément maître

Un vin peut avoir une forte acidité, des tanins puissants et beaucoup d'alcool. Lorsque l'ensemble se marie à la perfection, on parle alors d'équilibre. Ainsi, aucun élément ne domine les autres. Les vins équilibrés paraissent harmonieux, ronds et cohérents. L'équilibre est donc le secret de tout grand cru.