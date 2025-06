Tout ce qu'il faut savoir sur le Carmenère

On le trouve désormais sur nos étagères, mais il reste encore dans l’ombre de grands noms comme le Merlot ou le Cabernet Sauvignon. Et si le moment était venu de lui accorder l’attention que ce cépage mérite? Voici un petit cours express pour (re)découvrir le Camenère.

1/6 Avec plus de 10'000 hectares de vignes, le Chili est le cœur international de la culture du Carmenère. Photo: Shutterstock

Nicolas Greinacher

Originaire de Bordeaux, le cépage Carmenère avait quasiment disparu du paysage viticole français. Ce n’est que dans les années 1990 qu’il a été redécouvert… au Chili, où il était longtemps confondu avec du Merlot. Aujourd’hui, avec plus de 10'000 hectares de vignes, le Chili est devenu le cœur mondial de la production de Carmenère – et en a façonné le style.

Ce qui caractérise le Carmenère, ce sont ses arômes végétaux typiques de poivron vert et de feuille de tomate. Lorsqu’il atteint une maturité optimale, ces notes se fondent harmonieusement avec des parfums de fruits noirs, une pointe d’épices poivrées et parfois même des nuances de chocolat ou de café issues d’un élevage en fût de chêne.

Une palette de styles, du Chili à la Chine

La période de maturation du Carménère est longue: dans le vignoble, il lui faut jusqu'à cinq semaines de plus que le merlot pour développer tout son potentiel. Un climat chaud, mais pas trop, est décisif pour la qualité. Si les vendanges sont trop précoces, les notes trop vertes et les tanins rugueux dominent. Une surmaturation conduit à des vins lourds et riches en alcool.

Au Chili, la diversité des styles est remarquable: on trouve aussi bien des vins frais et fruités vinifiés en cuve inox que de grandes cuvées complexes, élevées en fût, en béton ou même en amphore. Même à partir de 15 francs, de nombreuses bouteilles d’entrée de gamme offrent déjà profondeur, caractère et élégance.

Souvent vinifié en monocépage, le Carmenère est aussi utilisé dans des assemblages, notamment avec le Cabernet Sauvignon. En Chine aussi, il connaît un essor impressionnant: après le Cabernet, il est désormais le deuxième cépage rouge le plus planté du pays – un signe clair de son potentiel croissant sur les nouveaux marchés.

Carmenère à table

Polyvalent, le Carmenère s’accorde avec de nombreux plats. Ses arômes épicés accompagnent merveilleusement les viandes rôties ou mijotées – agneau, bœuf, gibier – mais aussi les plats végétariens, comme des légumes grillés, des ragoûts de champignons ou des plateaux de fromages variés. Un vin de caractère, pour des accords pleins de personnalité.