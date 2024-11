Ces vins sont de vrais best-sellers dans les stations-services

Voilà bien longtemps que les stations-services permettent aussi de faire ses courses. Nous avons voulu savoir quels étaient les vins les plus vendus dans ces boutiques suisses et comment ils s’en sortaient.

1/5 La plupart des 1389 boutiques de stations-services proposent du vin, en dépit d’un assortiment plus restreint que celui des supermarchés. Photo: Nicolas Greinacher

Nicolas Greinacher

Pour certaines personnes, ce sont les heures d’ouverture prolongées, pour d’autres, le côté pratique de pouvoir combiner un passage à la station-service avec un petit achat. Et les occasions ne manquent pas de s’arrêter à la pompe: Avenergy Suisse a notamment comptabilisé 3379 stations-service de marque, dont 1389 équipées d’une boutique, fin 2023.

Le fait est que presque toutes ces boutiques proposent du vin, en dépit d’un assortiment plus restreint que celui des supermarchés. Ce n’est pas vraiment surprenant, puisque le vin n’a pas besoin d’espace réfrigéré: contrairement à la viande, il peut se garder longtemps et offre des marges intéressantes. Et ces magasins dépannent souvent, lorsqu'on se rend chez des amis en voiture, mais qu'on a oublié de leur dénicher un petit cadeau de remerciement.

Les vins italiens sont en tête

Alors, quels sont les vins les plus appréciés dans les stations-services suisses? Pour en avoir le cœur net, nous avons contacté les exploitants les plus connus, avec des réponses différentes de l’un à l’autre.

Premier candidat: Avia. La plupart des boutiques de stations-service de l'entreprise (plus de 100) sont gérées par Spar, mais nous n'avons malheureusement obtenu aucune réponse.

En revanche, Valora, l’exploitant des boutiques de stations-service BP, a pu nous confirmer que les vins les plus côtés sont les blancs et rosés fruités et légers d’outre-mer, suivis des rouges italiens un peu plus doux et plus corsés. «Mais nous ne donnons pas d’informations sur les chiffres de vente de produits en particulier», a précisé un porte-parole.

Dans les stations Coop, la palme revient au Blu Secco vendu en canette d'aluminium de 20 cl. Avec une teneur en alcool de seulement 10,5%, ce prosecco au goût fruité affiche une fraîcheur stimulante et un sucre résiduel bien présent.

Le chardonnay est très apprécié

Shell et Socar, qui confient l’exploitation de leurs stations-services à Migrolino, nous ont indiqué dans un premier temps que les cépages les plus appréciés sont le chardonnay pour les vins blancs, le primitivo pour les vins rouges et le gamay pour les rosés.

Après relance, Migrolino a confirmé que le Primitivo Salento IGP était leur vin le plus vendu. Il s’agit d’un primitivo classique, avec des arômes de fruits mûrs, des tanins souples et, comme pour le Blu Secco, une sucrosité résiduelle perceptible.